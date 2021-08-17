Вашингтон, 17 августа 2021, 21:38 — REGNUM Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан оправдал 17 августа во время брифинга последствия вывода американских войск из Афганистана.

Джейк Салливан
Джейк Салливан

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Салливан ответил журналистам, спрашивающим, берет ли Байден на себя ответственность за хаос и смерти в Афганистане: «Он берет на себя ответственность за все решения американского правительства. >…< Но это не отменяет того факта, что в принятии решений участвовали и другие лица в администрации».

«Мы отдали 20 лет американской крови, пота, слез на борьбу в Афганистане», добавил дипломат и попросил вспомнить, что «мы и так остались там дольше, чем обещали, поддерживая порядок».

«Нашей целью было победить Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы выполнили эту задачу и теперь уходим», — заявил Салливан.

Напомним, что из-за падения Афганистана вера в компетентность администрации Белого дома упала чрезвычайно. При этом издание CNN сообщило, что «вызывающая и оборонительная речь» президента в понедельник, 16 августа, не помогла развеять сомнения граждан.