* Талибан — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:17 — REGNUM *Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливает охоту на союзников НАТО и США, сообщает 19 августа BBC со ссылкой на документы ООН.

США Афганистан

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Конфиденциальный документ был подготовлен Норвежским центром глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают и/или угрожают убить или арестовать членов семей тех, кто работал на США или НАТО, если они не сдадутся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в документе, с которым ознакомилась BBC.

Отмечается, что особой опасности подвергаются люди, занимающие должности в армии, полиции и следственных подразделениях.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «проводит предварительное вычисление союзников перед захватом всех крупных городов», — сообщает BBC и добавляет, что боевики создают сети информаторов.

Напомним, 18 августа президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничает с властями США по вопросу эвакуации американских граждан из Афганистана.