Москва, , 21:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, сообщает 25 августа пресс-служба Кремля.

Пакистан Public_Domain_Photography

В ходе телефонного разговора стороны условились координировать свои подходы к афганской проблематике.

Кроме того, была подчеркнута важность недопущения эскалации насилия в Афганистане и поддержания безопасности в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин обсудил вопрос Афганистана с руководителями Китая и Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция заявила о выводе своих войск из Афганистана. «С успехом»