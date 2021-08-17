Москва, , 09:47 — REGNUM Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Несмотря на происходящее, мы с вами не слышим заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам», — рассуждает Володин в Телеграм-канале.

Не слышны заявления ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека, необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении, указал он.

«По-видимому, так и не дождемся. Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии. Перечень можно продолжить», — полагает Володин.

Если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы, заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин нашел деньги на помощь Афганистану