Сеул, , 10:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи изучает возможность предоставления гражданам Афганистана, проживающим на территории страны, особого вида на жительство. Об этом 24 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра юстиций Пак Пом Ге.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время в Южной Корее проживает около 400 афганцев.

Министр отметил, что в отношении граждан Афганистана могут применяться стандарты, которые использовались при выдаче вида на жительство гражданам Мьянмы в 2020 году.

Напомним, что в марте прошлого года порядка 25 тыс. граждан Мьянмы получили документ, который позволяет оставаться на территории Южной Кореи неограниченное время и вернуться на родину, когда ситуация улучшится.