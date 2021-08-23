* запрещённая в России организация

Минск, , 13:55 — REGNUM Белоруссия не была так глубоко погружена в афганские события, как Россия или Таджикистан, поэтому движение афганских «студентов» официальный Минск не запрещал. Об этом 23 августа заявил Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Мы никого не запрещали, в том числе и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России), не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан — это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он также заявил, что якобы канцлер Германии Ангела Меркель позвала в свою страну афганских беженцев, которые сталкиваются с противодействием Польши. Лукашенко сообщил, что Варшава устроила провокацию на белорусской границе, выдворив обратно нелегальных мигрантов, которым не предоставляется питьё, вода и медицинская помощь. По его словам, из-за границы с ЕС на белорусскую территорию даже подбрасывают трупы нелегалов.