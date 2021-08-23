Москва, , 14:51 — REGNUM Гражданская война может разгореться в Афганистане, это означает угрозу для соседних государств. Руководители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о дополнительных мерах укрепления безопасности, заявил 23 августа на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

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Он отметил, что участники сессии высказали «конкретные предложения» о том, как можно усилить безопасность Центрально-Азиатского региона. «Некоторая котировка» уже произошла, например, уточнялась обстановка в таджикско-афганском приграничье, были выработаны предложения по реагированию на её изменения.

Повестка встречи 23 августа, пояснил он, включала только один вопрос: что происходит в Афганистане и как это влияет на безопасность государств — членов ОДКБ. Разговор состоялся доверительный, откровенный и предметный.

Зась заявил, что стремительный и неподготовленный уход из Афганистана американских войск и их союзников повысил угрозы безопасности в Центральной Азии, в перспективе возможна угроза международному миру и стабильности. Так, сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может привести к затяжной гражданской войне.

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