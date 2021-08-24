* «Талибана" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Руководители стран, входящих в сообщество G7 («Большой семёрки») готовятся рассмотреть во вторник на своей онлайн-встрече вопрос о возможности официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 августа телеканал CNN.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По утверждению телеканала, признание движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет рассматриваться 24 августа в ходе онлайн-конференции лидеров стран G7.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует подавляющее большинство территорий Афганистана, провозгласив себя законной властью страны.

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