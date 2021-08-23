Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Около 33 тыс. человек эвакуировали из Афганистана с начала июля Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 23 августа президент США Джозеф Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам американского лидера, США эвакуируют из Афганистана не только граждан своей страны, но и граждан стран-участниц НАТО, государств-партнёров, включая сотрудников диппредставительств этих стран. Кроме того, Байден уточнил, что США эвакуируют и граждан Афганистана.

Всего по состоянию на утро 23 августа было эвакуировано 33 тыс. человек, из них 28 тыс. человек были вывезены из Афганистана начиная с 14 августа. Президент США уточнил, что людей вывозят каждый день на военных и гражданских самолётах. За два выходных дня было эвакуировано 11 тыс. человек.

Также Байден пояснил, что США сотрудничают с более чем 20 странами на разных континентах по вопросам размещения беженцев из Афганистана. В частности, были достигнуты соглашения с Германией, Испанией, Катаром и Кувейтом. Президент США не исключил, продления срока эвакуации после 31 августа, выразил надежду на то, что такое решение принимать не придётся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что часть афганцев из числа помогавших США, будут после эвакуации размещены на военных базах в Испании.

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