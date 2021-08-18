Киев, 18 августа 2021, 13:07 — REGNUM На военной базе в Кабуле находится 12 граждан Украины, сотрудничавших с частной компанией. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
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Министр рассказал, что ему удалось лично поговорить с одним из мужчин, который находится в Кабуле.
По его словам в данный момент гражданам Украины ничего не угрожает, идёт процесс переговоров по вопросу об их эвакуации.
Напомним, ранее из Киева в Кабул вылетел транспортный самолёт министерства обороны Украины. Всего покинуть Афганистан на данный момент хотят более 150 граждан Украины.
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