Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Президент США Джо Байден не считает, что в падении Афганистана виновата американская разведка или плохое планирование вывода войск, сообщает 19 августа CNN.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я не думаю, что это был провал», — заявил президент в интервью Джорджу Стефанополусу на канале ABC.

«Когда правительство Афганистана, лидер этого правительства сел в самолет, вылетел и отправился в другую страну. Когда вы увидели значительный развал афганских войск, которые мы обучали, это было — вы знаете, я не — это то, что произошло. Это просто то, что произошло», — сказал он.

На вопрос, считает ли он, что вывод войск можно было провести лучше, Байден ответил: «Нет».

Во время интервью президент также указал, что хаос в стране был неизбежным после вывода американских войск.

При этом в апреле, когда впервые было объявлено о выводе войск, Байден неоднократно уверял население, что вывод будет проходить безопасно и организованно.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американская разведка не сообщала Пентагону о быстрой сдаче позиций военными Афганистана при наступлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).