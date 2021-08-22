Лондон, , 03:25 — REGNUM Недальновидным назвал решение США вывести войска из Афганистана экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Такое мнение политик высказал в авторской статье, которую 21 августа опубликовали все ведущие британские СМИ.

Тони Блэр Jing Ulrich

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Блэр 20 лет назад, будучи главой правительства Великобритании, поддержал начало военной операции в Афганистане. В настоящий момент истории, поясняет Блэр, мир не знает, какие ценности отстаивает Запад, так как решение уйти из Афганистана было принято не по стратегическим, а по политическим причинам.

«Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так», — пишет экс-премьер Великобритании.

По мнению Блэра, страны Запада подчинились «идиотскому политическому слогану» о завершении войн в условиях сокращения числа военнослужащих до минимума, при том, что «ни один военнослужащий стран-союзников не был убит в бою за последние полтора года». В итоге, после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афганистан может свести к нулю все достижения в области образования и прав человека.

«Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных. Но реакция на наши ошибки, к сожалению, привела к возрастанию их числа», — делает вывод Блэр.

Политик призвал правительство Великобритании привлечь к ответственности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуировать и дать убежище афганцам, которые оказывали помощь Соединённому Королевству и составить список санкций, стимулов и действий, направленных на защиту мирного населения Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о готовности сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политически и дипломатически, если это потребуется.

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