Вашингтон, , 11:44 — REGNUM С призывом провести парламентское расследование действий президента США Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана выступил сенатор-республиканец Рик Скотт. Об этом 17 августа говорится в заявлении сенатора на его сайте.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Скотта, после вывода американских войск из Афганистана Соединенные Штаты столкнулись с наиболее «ошеломляющим, невынужденным и унизительным поражением за последние десятилетия».

«Вопиющая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же самых экстремистов (…), которые правили ею 11 сентября 2001 года», — говорится в заявлении сенатора.

Также он отметил, что «беспечность Джо Байдена», по его мнению, способствовала тому, что мир стал более опасным, а неудачи действующего американского президента поставили под угрозу и США и их союзников.

Кроме того, Скотт призвал лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси «немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Байдена», добавив, что «американский народ заслуживает того, чтобы получить ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране.