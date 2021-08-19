Киев, , 09:20 — REGNUM Украинские наемники, находившиеся в Афганистане, рассказали о том, что в этой республике их считали «третьим сортом».

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», — сказал один из наемников в беседе с порталом «Страна.ua».

Он уточнил, что речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в неподконтрольные районы.

«Смертность на таких заданиях повышенная», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек.

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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что существенное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу войск из указанной республики.