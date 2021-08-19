Москва, , 16:26 — REGNUM Российская гражданская авиация готова предоставить свои услуги гражданам Афганистана, желающим вылететь из своей страны, заявила 19 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российские авиакомпании готовы вывезти любое количество людей в страны, согласные их принять.

«Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала Захарова.

При этом она уточнила, что речь не идёт об эвакуации сотрудников посольства России или находящихся в Афганистане российских граждан.

В обычном режиме прорабатываются возможные чартерные рейсы, аналогичные вывозным, организованным в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Кабула скопились тысячи афганцев, желающих покинуть страну, перешедшую под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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