Вашингтон, 22 августа 2021, 19:53 — REGNUM Министерство обороны США подготовит для президента страны Джо Байдена рекомендации по вопросу продления эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью ABC.
Ранее Байден не исключил, что эвакуация граждан США из Афганистана может затянуться.
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Напомним, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа без боя вошли в столицу страны, город Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.