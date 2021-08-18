* талибы — запрещённая в России организация

Лондон, , 15:36 — REGNUM На сегодняшний день боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают безопасность на улицах Кабула и не ведут себя «как в Средневековье». Об этом 18 августа заявил глава генштаба Великобритании Ник Картер телеканалу Sky News.

Ник Картер

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«Боевики поддерживают безопасность на улицах, они избегают общественных беспорядков. Мы не получаем сообщений о том, что они ведут себя как в Средневековье, как это было в прошлом», — сказал он.

Также Картер добавил, что, по его мнению, в настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут быть более умеренными, чем это было в 1990-х, когда они пришли к власти в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует.