Рига, , 16:17 — REGNUM Произошедшие в Афганистане события наглядно показывают, что длительный период безоговорочного могущества Запада и военного блока НАТО уходит в прошлое. Об этом в интервью государственному радио Latvijas Radio высказался министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он добавил: «К сожалению».

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"Эта эра прошла. К сожалению, Запад и особенно Европа показывают, что они слабее в глобальном масштабе. Западная слабость связана с неспособностью отличать большие проблемы от меньших. Такого рода военные миссии ушли в прошлое», — заявил глава минобороны.

Пабрикс добавил, что результат миссии НАТО в Афганистане «изменит отношение западных стран и уменьшит их аппетиты относительно вмешательства в другие регионы». В то же время, он назвал участие Латвии в миссии хорошим военным опытом в сотрудничестве с союзниками по НАТО: «Участие Национальных вооруженных сил Латвии и гибель четырех наших военнослужащих в Афганистане не напрасны».

В целом министр обороны оценил миссию как необходимую, но отметил, что выбранный США способ выведения контингента НАТО из Афганистана оказался неверен. США следовало конкретно объяснить союзникам в Афганистане и НАТО последовательность своих шагов.

«Вывод войск вызвал хаос, в любом случае хаос вызывает дополнительные страдания», — добавил министр обороны Латвии.