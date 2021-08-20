Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Все граждане Грузии, которых нужно было эвакуировать из Афганистана, покинули страну. Об этом 20 августа сообщает телеканал «Мтавари архи».

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

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Сообщается, что грузинские граждане вылетели из Кабула на самолёте, который направляется в Тбилиси. Эвакуацию обеспечивал МИД Грузии. Другие подробности пока неизвестны.

Всего, по официальным данным, в Афганистане нужно было эвакуировать 23 гражданина Грузии. Один из них потом заявил, что его вывезет компания, в которой он работает. 18 августа в Тбилиси привезли шестерых человек на венгерском самолёте. Утром 20 августа двоих вывезли в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.

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