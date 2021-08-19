Варшава, , 14:26 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда согласовал с правительством республики решение об отправке в Афганистан военного контингента в составе 100 польских военнослужащих. Они будет действовать в Афганистане до 16 сентября. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Польши.

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Сообщается, что операция не имеет боевого характера, а ее целью является «обеспечение вместе с союзниками эвакуации граждан Польши и других стран, в том числе граждан Афганистана, которые сотрудничали с польскими гражданами и дипломатами».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша направляет гуманитарные самолеты в Афганистан для эвакуации своих граждан, а также тех, кто сотрудничал с ними в сфере бизнеса и дипломатии. Первым польским самолетом, отправленным в Кабул, было эвакуировано в Узбекистан около 50 человек. 18 августа Польша направила туда второй самолет.