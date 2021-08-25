Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Тысячи американских граждан стали заложниками в Афганистане после вывода войск США из республики. Об этом говорится в заявлении экс-главы Белого дома Дональда Трампа, распространенном 24 августа пресс-службой политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Бывший президент Соединенных Штатов обвинил в сложившейся ситуации нынешнего американского лидера Джо Байдена. По словам Трампа, глава государства вынудил военных США дезертировать. Он добавил, что из-за отвода войск контроль над Афганистаном и Кабулом был потерян.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Джо Байден заявил, что эвакуация американских граждан из Афганистана должна завершиться 31 августа в случае, если вывозу не будут препятствовать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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