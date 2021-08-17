Вашингтон, , 02:06 — REGNUM США используют все возможности для вывоза из Афганистана помогавших им граждан страны, а также других афганцев, оказавшихся «в уязвимом положении». Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 16 августа заявил на регулярном брифинге.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Нед Прайс «Мы продолжаем использовать все возможности для перемещения заинтересованных и соответствующих требованиям на получение специальной иммиграционной визы афганцев и их близких родственников, а также других оказавшихся в уязвимом положении афганцев».

По его словам, Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана, при условии, что представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут соблюдать базовые, фундаментальные права народа, включая женскую половину населения страны. А также не позволят действовать на своей территории террористическим группировкам и не будут представлять угрозу для США.

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Напомним, 15 августа в Кабул без боя вошли боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые за несколько часов установили над столицей Афганистана полный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны США выделит две расположенные на американской территории военные базы для размещения нескольких тысяч граждан Афганистана, эвакуируемых после захвата радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над страной.

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