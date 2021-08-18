Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Пентагон подтвердил сообщения СМИ о гибели жителей Афганистана, пытавшихся прицепиться к американским самолётам, взлетавшим из аэропорта Кабула, сообщает 18 августа телеканал CNN.

Эвакуация. Афганистан. США

По словам пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, речь может идти «о нескольких случаях».

«Пока мы знаем по свидетельствам очевидцев и по заявлению ВВС США о, по крайней мере, нескольких смертях, однако я не хочу опережать данные, которые установят ВВС США о реальном числе погибших», — заявил Кирби.

Ранее афганские СМИ и соцсети распространили видеозаписи, на которых из взлетающего из Кабула американского транспортного самолета выпадают люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ВВС США сообщили об обнаружении человеческих останков в нише шасси военно-транспортного самолёта, прибывшего из Афганистана.

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