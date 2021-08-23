Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Американским властям удалось расширить зону безопасности в аэропорту Кабула. Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, которую транслировал официальный сайт Белого дома.

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Он отметил, что американцы внесли несколько изменений, в том числе расширили зону доступа вокруг аэропорта и периметр безопасности. Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в Афганистане, «пошли навстречу в расширении периметра», добавил Байден.

Президент заявил также, что представители США и радикальное афганское движение контактируют по многим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США работает над рекомендациями по продлению эвакуации из Афганистана.

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