Рим, , 21:17 — REGNUM В римский аэропорт «Фьюмичино» днем в понедельник, 16 августа, прибыл первый самолет, на котором эвакуировали граждан Италии из Афганистана.

Рим

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Вместе с дипломатами, членами их семей, другими гражданами Италии в Рим прибыли и около 20 граждан Афганистана, ранее сотрудничавших с итальянским посольством.

Предполагается, что между Кабулом и Римом будет совершено еще несколько рейсов для вывоза соотечественников и сотрудников.