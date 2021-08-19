Брюссель, , 13:10 — REGNUM События, которые произошли в Афганистане, являются катастрофой для афганского народа и для доверия к странам Запада в мире. Об этом 19 августа заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы европейской дипломатии, развитие ситуации в стране стало неожиданным и для радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в Афганистане.

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть? Я уверен, что даже «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не мог этого предвидеть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане.