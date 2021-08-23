Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Десятки военно-транспортных самолетов США были отправлены в аэропорт Кабула в понедельник, 23 августа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

ВВС США

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Самолеты должны были приземлится в аэропорту утром 23 августа по местному времени и помочь эвакуировать около 20 тыс. человек, которые стремятся покинуть Афганистан, павший под натиском талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Речь идет 33 самолетах C-17 ВВС США. Каждый способен вместить порядка 400 пассажиров.

Напомним, что Вашингтон изменил свою политику в отношении тех, кто будет допущен в аэропорт Кабула для эвакуации. Начиная с 23 августа только граждане США, держатели зеленых карт и граждане НАТО будут пропущены через ворота аэропорта.