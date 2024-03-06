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Найдено 408 материалов
Новости Коста-Рики
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Байден поприветствовал президента Коста-Рики, читая со шпаргалки
Президент США Джо Байден зачитал текст со шпаргалки, когда приветствовал главу Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса в Белом доме. Соответствующее видео опубликовано администрацией США. «Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами», —...
30 августа 2023
В Коста-Рике футболиста съел крокодил
В Коста-Рике крокодил съел футболиста любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. Об этом сообщила газета The Sun. По её данным, 29 июля в реке Каньяс в провинции Гуанакасте на спортсмена напал крокодил. Сотрудники полиции застрелили животное. Уточняется, что...
2 августа 2023
Букмекеры назвали возможного владельца найденного в Белом доме кокаина
Букмекерские конторы считают сына президента США Джо Байдена Хантера фаворитом на роль вероятного владельца пакета с наркотиками, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. Так, букмекеры конторы BetOnline ставят на Хантера Байдена коэффициент 1,7. Также в списке подозреваемых...
7 июля 2023
Евросоюз внёс Россию в список стран — налоговых убежищ
Россия включена Евросоюзом в список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. Об этом 14 февраля говорится в заявлении Совета ЕС. Также в список вошли Британские Виргинские Острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова. Всего в перечне 16 юрисдикций...
14 февраля 2023
Коста-Рика хочет углублять торговые связи с США, Канадой и Мексикой
Коста-Рика хочет углублять торговые отношения с США, Канадой и Мексикой, сообщает агентство Reuters. Президент латиноамериканской страны Родриго Чавес заявил во время беседы со специальным советником главы Белого дома Крисом Доддом о желании присоединиться к трехстороннему торговому договору США...
15 декабря 2022
Коста-Рика хочет присоединиться к соглашению НАФТА
Коста-Рика уведомила США о том, хочет стать частью Североамериканского торгового соглашения (НАФТА), заявил костариканский президент Родриго Чавес 14 декабря на пресс-конференции по итогам встречи со специальным советником главы Белого дома Крисом Доддом. Членами указанного договора являются...
15 декабря 2022
Чем закончится попытка Вашингтона исключить РФ из G20?
Попытка исключения России из G20 со стороны США — это одна из составляющих в комплексе мер, цель которых — разорвать сотрудничество России с такими наиболее крупными странами мира, как Китай, Индия, Турция, Индонезия, Бразилия, и с этими комплексными намерениями США следует бороться всеми...
7 декабря 2022
США и ещё четыре страны проведут в 2023 году второй «Саммит за демократию»
США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия выступят организаторами второго «Саммита за демократию», говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном Белым домом. Планируется, что встреча лидеров указанных государств пройдет с 29 по 30 марта 2023 года. Как сообщало ИА REGNUM, в...
30 ноября 2022
Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ-2022
Сборная Коста-Рики в рамках второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре переиграла Японию со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник костариканцев Кейшер Фуллер на 81-й минуте, нанеся точный удар с линии штрафной площади. Таким образом, сборная Коста-Рики и Японии по итогам двух...
27 ноября 2022
Президент Коста-Рики отменил поездку в Мексику
Президент Коста-Рики Родриго Чавес отменил свою поездку в Мексику, после того как президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отменил саммит Тихоокеанского альянса. Об этом пишет Prensa Latina. Лопес Обрадор заявил об отмене мероприятия, запланированного на 25 ноября в Мехико, из-за...
22 ноября 2022
МВФ выделит Коста-Рике почти $1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) окончательно одобрил выделение Коста-Рике кредита в размере $725 млн для реализации мер по борьбе с изменением климата, сообщается на сайте организации. Кроме того, республике будет предоставлено еще $270 млн в рамках программы расширенного финансирования...
15 ноября 2022
Жители Латинской Америки увидят последнее в году лунное затмение
Последнее полное лунное затмение 2022 года произойдет в ночь с 7 на 8 ноября, и его можно будет наблюдать из Панамы, если это позволят облака. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальное управление космических наук. Согласно сообщению учреждения, так называемую Кровавую Луну можно будет...
8 ноября 2022
Центробанк Коста-Рики повысил прогноз по росту экономики
Центробанк Коста-Рики прогнозирует, что экономика страны вырастет по итогам 2022 года на 4,3%, а не на 3,6%, как планировалось ранее, сообщается на сайте финансового регулятора. Улучшение прогноза связывают с ожидаемым подъемом в сферах туризма и деловых услуг. Предлагается, что в 2022 году...
1 ноября 2022
Южная Корея заняла 20-е место в рейтинге свободы интернета
Южная Корея заняла 20-е место в рейтинге свободы интернета. Об этом сообщает KBS со ссылкой международную неправительственную организацию Freedom House. Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2021 годом Южная Корея опустилась в рейтинге на одну ступень, набрав 67 баллов из 100. Известно...
19 октября 2022