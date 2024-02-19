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Найдено 2284 материала
Новости Эфиопии
Глава МИД Уганды обвинил Запад в шантаже стран Африки
Власти Уганды приветствуют поиск альтернативных вариантов платежной системе SWIFT, так как они помогут противостоять шантажу и политизации финансовых расчётов со стороны Запада. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго на полях саммита Афросоюза в Аддис-Абебе. Как...
19 февраля 2024
Нигерия предложила свою столицу для штаб-квартиры Центрального банка Африки
Штаб-квартиру будущего Центрального банка Африки следует создать в столице Нигерии Абудже, заявил нигерийский президент Бола Тинубу на 37-м саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия. Создание Центрального банка Африки предусмотрено подписанным в 1991 году Договором Абуджи. Это соглашение...
18 февраля 2024
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
Глава Boeing признал проблемы с 737 MAX после отвалившейся двери самолёта
Глава Boeing Дэйв Кэлхун признал наличие проблем у лайнеров модели 737 MAX. Произошло это после того, как специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили незакреплённые болты на дверях нескольких самолётов этого типа. Упомянув в разговоре с корреспондентом американского агентства...
10 января 2024
В Иране заявили о возможном появлении секретариата в БРИКС при России
В межгосударственном объединении БРИКС под председательством России может образоваться секретариат, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. «Россия — страна, обладающая опытом в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению...
3 января 2024
Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей в РФ
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Росавиации 15 декабря расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков. Российские авиакомпании решили внести в перечень стран-поставщиков Индонезию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Пакистан, Эфиопию и Гонконг...
15 декабря 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Бегунья из Эфиопии установила мировой рекорд в марафоне
Бегунья Тигист Ассефа, представляющая Эфиопию, победила в женском зачёте на Берлинском марафоне 24 сентября и установила новый мировой рекорд. Ассефа пробежала дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 11 минут 53 секунды. Предыдущий рекорд держался с 2019 года. Его установила кенийская спортсменка Бриджид...
24 сентября 2023
Лавров заявил, что БРИКС не собирается никого ущемлять
Организация БРИКС не намерена ущемлять какие-либо страны и объединения, сообщил 27 августа министр иностранных дел Сергей Лавров на телеканале «Россия 1». «Президент [России Владимир ] Путин специально подчеркнул, что мы никого не хотим ущемлять. Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать...
27 августа 2023
Экономисты назвали выгоду для России от расширения БРИКС
Ассоциация стран БРИКС расширяется, а стало быть, растёт её вес в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 августа заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ранее стало известно, что в скором времени в БРИКС войдут шесть государств —...
24 августа 2023
Лавров назвал критерии принятия новых стран в БРИКС
Обсуждение вопроса расширения БРИКС было непростым, но все его участники были готовы к принятию в объединение новых членов. Все принятые в БРИКС страны соответствуют выбранным критериям, сообщил 24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что вопрос расширения БРИКС...
24 августа 2023
Политолог-международник усомнился в том, что БРИКС создаст свою валюту
Чем больше государств окажется на орбите БРИКС, тем меньше будут потери и издержки России в случае, если ООН прекратит действовать, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Об этом он заявил 24 августа корреспонденту ИА Регнум. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил...
24 августа 2023
Полноценное членство новых стран в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года
Полноценное членство в БРИКС шести новых стран начнётся с 1 января 2024 года, заявил 24 августа на саммите объединения президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Полноценное членство новых стран, которые присоединяться к БРИКС, начнётся 1 января 2024 года», — сказал Рамафоса. Как сообщало ИА Регнум, Рамафоса...
24 августа 2023
БРИКС официально одобрил членство ещё шести стран
На саммите БРИКС официально объявили, что в объединение войдут в 2024 году шесть новых членов. Об этом сообщил 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — сказал Рамафоса...
24 августа 2023
Африканский союз потребовал вернуть конституционную власть в Нигере
В Нигере в течение двух недель необходимо восстановить конституционную власть, заявило руководство Африканского союза, сообщило 29 июля Agence France-Presse. С заявлением выступил Совет мира и безопасности Африканского союза. «Совет мира и безопасности Африканского союза самым решительным образом...
29 июля 2023