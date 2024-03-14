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Найдено 10000+ материалов
Новости Грузии
После взрыва в жилом доме в Тбилиси эвакуировали 93 семьи
Утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила мэрия города. Жильцов эвакуируют из здания, им предоставлено временное жильё, отметила мэрия. «В Дидубийском районе на...
14 марта 2024
Выгнавшая бойца СВО хозяйка кофейни в Люберцах переехала в Грузию
Выгнавшая бойца спецоперации владелица кафе в Люберцах переехала из России в Грузию. Об этом она написала у себя в Telegram-канале. По словам хозяйки кофейни, ей удалось трудоустроиться в новое кафе в месте пребывания, а также открыть счёт в банке и снять жильё. «У любой гордости есть последствия...
14 марта 2024
Грузия объяснила отказ от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия не введёт запрет на авиасообщение с Россией и не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку действует, исходя из собственных интересов. Об этом 12 марта заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. «Что касается прекращения полётов...
12 марта 2024
В Грузии ответили на требования Арахамии по нормализации отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с высказыванием главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего о ряде требований к Тбилиси для нормализации отношений с Киевом. Ранее Арахамия потребовал от грузинских властей освободить из тюрьмы бывшего...
12 марта 2024
На Украине предъявили требование к Грузии в отношении России
Для восстановления отношений с Украиной Грузия должна выполнить несколько требований. Такое предложение в Telegram-канале обнародовал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По мнению депутата, для нормализации двусторонних отношений грузинская сторона должна прекратить...
12 марта 2024
Названа главная причина «ссоры» Грузии и Украины
Заявление Грузии с критикой недружественных шагов Киева говорит о том, что грузинская сторона сохранила некоторое уважение к самой себе, особенно на фоне событий на Украине. Такое мнение высказал корреспонденту ИА Регнум 11 марта политолог, директор Института миротворческих инициатив и...
11 марта 2024
Грузия выразила озабоченность из-за недружественных действий Украины
Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Соответствующее заявление опубликовало правительство Грузии на официальном сайте. Отмечается, что Грузия на протяжении двух лет была солидарна с Украиной, но теперь вынуждена выразить свою позицию после...
11 марта 2024
Премьер-министр Грузии назначил нового советника по связям с Россией
Новым советником премьер-министра Грузии по связям с Россией стал Георгий Каджая, он сменил в этой должности Зураба Абашидзе. Об этом 11 марта заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге. «На должность советника премьера по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая...
новость часа
11 марта 2024
Группу наёмников ВСУ заметили под Авдеевкой
Российские разведчики зафиксировали в районе города Авдеевки в ДНР группу иностранных наёмников, сообщил 10 марта советник главы республики Игорь Кимаковский. «Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наёмников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский в интервью ТАСС. На упомянутом...
10 марта 2024
Гарибашвили заявил о сохранении рисков вовлечения Грузии в военный конфликт
Грузия по-прежнему стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» в контексте противостояния России. Об этом 9 марта заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. «Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с...
10 марта 2024
Главаря «Грузинского легиона» Мамулашвили* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс главаря воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили в перечень террористов и экстремистов. Обновлённая версия соответствующей базы данных ведомства была опубликована 29 февраля. «Мамулашвили Ушанги Зурабович, 22.04.1978 г. р., г. Тбилиси...
29 февраля 2024
Китай ввёл безвизовый режим для граждан Грузии
Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «КНР приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Они смогут пребывать в Китае непрерывно 30 дней. Это важнейшее решение, которое...
26 февраля 2024
Грузию предупредили о риске протестов и госпереворота перед выборами
Грузия затягивает с исполнением требований Брюсселя и развивает выгодные для себя экономические отношения с Россией, поэтому высока вероятность, что осенью к парламентским выборам прозападная оппозиция устроит в Тбилиси акции протеста. Об этом 25 февраля заявил «РИА Новости» политолог Александр...
25 февраля 2024
Боррель заявил, что ЕС готов принять Грузию при выполнении ряда условий
Европейский союз готов принять Грузию, однако для вступления в объединение стране необходимо провести ряд реформ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это...
21 февраля 2024
Наёмник из Грузии получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наёмника из Грузии за убийство трёх российских военнослужащих в Мариуполе, сообщили 20 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры России. «Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего...
20 февраля 2024