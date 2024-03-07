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Найдено 2490 материалов
Новости Нигерии
МИД Нигерии: страна не поддастся давлению Запада из-за сотрудничества с РФ
Нигерия не поддастся внешнему давлению западных государств из-за сотрудничества с Россией и будет следовать своим национальным интересам. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел африканской страны Юсуф Туггар. «Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению...
7 марта 2024
Нигерия предложила свою столицу для штаб-квартиры Центрального банка Африки
Штаб-квартиру будущего Центрального банка Африки следует создать в столице Нигерии Абудже, заявил нигерийский президент Бола Тинубу на 37-м саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия. Создание Центрального банка Африки предусмотрено подписанным в 1991 году Договором Абуджи. Это соглашение...
18 февраля 2024
Глава крупнейшего банка Африки погиб при крушении вертолёта в США
Глава крупнейшего банка в Африке Access Bank Герберт Вигве погиб при крушении вертолёта в районе города Ниптона в США, сообщила 11 февраля телекомпания NBC. Вертолёт Eurocopter EC130 разбился вечером 9 февраля недалеко от Холлоран-Спрингс-роуд в штате Калифорния, примерно в 80 милях (около 130 км...
11 февраля 2024
Состояние богатейшего человека Африки Данготе сократилось на $3,6 млрд
Владелец крупнейшей в Нигерии промышленной компании Алико Данготе потерял в уходящем 2023 году 3,6 миллиарда долларов. Согласно данным портала La Nouvelle Tribune, его состояние сократилось до 15,1 миллиарда долларов. По информации источника, финансовые проблемы бизнесмена в первую очередь связаны...
31 декабря 2023
Более 60 беженцев утонули после кораблекрушения у берегов Ливии
Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter). «61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится...
17 декабря 2023
Более 60 беженцев утонули после кораблекрушения у берегов Ливии
Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter). «61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится...
17 декабря 2023
Объявлены победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
В Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся Международный форум гражданского участия. Главными событиями первого дня стали церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, объявление Года волонтёрского движения в СНГ и запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Эти...
6 декабря 2023
Главы МИД семи стран создали контактную группу по сектору Газа
Министры иностранных дел семи государств создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву, заявил 21 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан. «Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская...
21 ноября 2023
В Нигерии погибли 17 человек в результате атаки боевиков
В результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии погибли 17 и получили ранения пять человек, сообщило Agence France-Presse. Нападение совершили члены группировки «Исламское государство в Западной Африке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооружённые боевики ворвались в...
1 ноября 2023
Шольц заинтересовался поставками газа из Нигерии
Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, заявил 29 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. «Нигерия является самой густонаселённой страной Африки и крупнейшей экономикой, а также ключевым партнером для нас в Африке в политическом и экономическом...
29 октября 2023
В Италии с мигрантов предложили взимать залог
Власти предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих в Италии решения по предоставлению им убежища, сообщила газета Il Messaggero. Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания...
23 сентября 2023
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе в Италии
Заместитель польского министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик заявил, что Москва несёт ответственность за миграционный кризис на острове Лампедуза в Италии. Дипломат заявил об этом в эфире Польского радио. Он сказал, что мигрантам из центральноафриканских стран и Нигерии помогают добраться до...
19 сентября 2023
В центральной части Нигерии 26 человек погибли при опрокидывании парома
Как минимум 26 человек погибли в центральной части Нигерии в результате опрокидывания парома на реке Нигер. Об этом 10 сентября сообщила нигерийская газета The Nation. Уточняется, что ЧП произошло около 08:00 по местному времени 10 сентября на водохранилище между плотинами Джебба и Каинджи...
11 сентября 2023
Президент Нигерии объявил об отзыве послов страны по всему миру
Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей в Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве и Нью-Йорке. Как следует из заявления офиса президента Нигерии, опубликованном в социальной сети X, данное решение вступило в силу 2...
3 сентября 2023
В Нигерии вооружённые бандиты напали на мечеть
На севере Нигерии вооружённые бандиты напали на верующих в здании мечети, есть погибшие и пострадавшие, сообщило 2 сентября издание Daily Post. Нападение произошло в ходе вечерней молитвы 1 сентября в деревне Сая-Сая штата Кадуна. По данным издания, пять человек погибли в здании мечети, ещё двое...
2 сентября 2023