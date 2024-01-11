Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 634 материала
Новости Омана
ВМС Британии сообщили о проникновении на судно в Оманском заливе
Группа вооружённых людей проникла на судно около оманского порта Сохар. Об этом 11 января сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. «UKMTO получил сообщение о проникновении нескольких посторонних лиц на судно около 3:30 (6:30 мск. — Прим. ред.)», —...
новость часа
11 января 2024
Путин: банковская система России заработает в 2023 году более 3 трлн рублей
Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. «У нас в этом году в...
7 декабря 2023
Как особое направление ислама сделало Султанат Оман «арабской Швейцарией»
18 ноября в Султанате Оман отмечается Национальный день, который был приурочен к дню рождения ныне покойного султана Кабуса бен Саида, но продолжает отмечаться и при новом правителе Султаната Его Величестве Хайсаме бин Тарике. Султанат Оман начал занимать все более заметное место для российских...
22 ноября 2023
Япония сообщила о работе над освобождением захваченного хуситами судна
Японское правительство, используя дипломатические каналы, работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader, захваченного ранее в Красном море мятежниками-хуситами (йеменское движение «Ансар Аллах»), заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он уточнил...
новость часа
20 ноября 2023
Лавров обсудил с главой МИД Омана прекращение огня на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 12 октября говорится в сообщении МИД России. «Главы внешнеполитических ведомств уделили основное внимание проблематике...
12 октября 2023
В МЭР назвали сроки отмены виз для пяти стран Ближнего Востока
Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий». «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это...
11 октября 2023
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на встречу ЕС в Омане
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил 10 октября в социальной сети X (бывшая Twitter), что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета ЕС в Омане. «Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к...
10 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Radio ZET: санкции Запада не отразились на туристической активности россиян
Санкционное давление Запада должно было обрушить турпоток россиян, однако ими были выбраны другие маршруты путешествий, сообщили на польском Radio ZET. На радиостанции отметили не обвал туризма из России, а его рост. Так, в 2021 году россияне совершили более 19 млн поездок, в 2022 году — около 22,5...
27 мая 2023
Решетников: РФ ведёт переговоры о безвизе со странами Персидского залива
Правительство России работает над соглашениями о безвизовом режиме с некоторыми странами Персидского залива. Об этом 8 мая заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Ежегодного инвестиционного форума (Annual Investment Meeting, AIM), проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). По его...
8 мая 2023
Часть стран ОПЕК+ начала добровольно снижать добычу нефти
С мая 2023 год часть стран — участниц соглашения ОПЕК+ начали добровольно снижать нефтедобычу, что должно продолжиться до конца текущего года. По данным ТАСС, общее снижение объёмов добычи нефти должно составить 1,66 млн баррелей в сутки (б/с). При этом часть стран ОПЕК+, в том числе крупнейший...
1 мая 2023
Пушков: часть арабского мира объединяется с Россией против диктата США
Решение ряда стран ОПЕК+ о снижении с начала мая нефтедобычи является сигналом о том, что часть арабского мира объединяется с Россией против диктата США. Такое мнение 9 апреля высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале. «Решение, принятое Саудовской Аравией и еще 6-ю странами ОПЕК+...
9 апреля 2023
Россия заняла по уровню инфляции 50-е место в мире
В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В...
9 апреля 2023
В США признали потерю гегемонии на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась, пишет Washington Post. В материале говорится, что прагматичное решение Саудовской Аравии в минувшие выходные сократить добычу нефти и повысить цены...
5 апреля 2023
Newsweek: отношения США и Саудовской Аравии оказались под угрозой
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти поставило под угрозу и так непростые отношения с США. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 апреля в американском журнале Newsweek. «Это решение наносит новый удар по ухудшающимся отношениям между США и Саудовской Аравией, в результате чего...
4 апреля 2023