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Найдено 103 материала
Новости Лесото
Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран
23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента. По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны...
23 ноября 2022
Китай обнулил тарифы на 98% товаров десяти наименее развитых стран
Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа. Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана...
11 ноября 2022
ВОЗ назвала топ-5 стран по уровню заболеваемости туберкулёзом
В 2021 году число больных туберкулезом в КНДР достигло отметки 130 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с 2020 годом показатель сократился на 2 тыс. человек. Число случаев заражения на 100 тыс. человек составил 513...
28 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Белый дом выделит Африке $250 млн на закупку вакцин
Администрация президента США Джо Байдена выделит 11 странам Африки более $250 млн на вакцины от коронавируса, сообщает 17 февраля Reuters. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости» Деньги будут выделены в рамках инициативы Global VAX...
17 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
В Македонию легально направлена крупная партия медицинского каннабиса
Американо-канадская компания Instadose Pharma Korp 12 января сообщила о том, что 25 декабря из Йоханнесбурга в Скопье была легально направлена самая крупная за историю партия медицинского каннабиса объемом 2,125 кг, что является самым крупным объемом закупленного медицинского каннабиса в мире. Как...
13 января 2022
Nine News: как Австралия справлялась с распространением «Омикрона»?
30 декабря телеканал Nine News опубликовал новостной репортаж о том, как власти Австралии по сей день реагируют на распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Как пишут журналисты, отрезок времени от «появления «Омикрона» в Австралии до ревакцинации, хаоса при тестировании на COVID-19 и...
30 декабря 2021
В Южной Корее продлили ограничения на въезд из стран Африки
Власти Южной Кореи продлили срок действия ограничений на въезд в страну ещё на четыре недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет...
29 декабря 2021
США возобновляют авиасообщение с Южной Африкой
Администрация президента США Джо Байдена готовится снять запрет на авиасообщение с восемью странами Южной Африки, который был введен в ноябре из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 24 декабря Reuters со ссылкой на Белый дом. Следите за развитием событий в трансляции...
24 декабря 2021
В Бурятии из-за «Омикрона» введён режим самоизоляции для туристов
Власти Бурятии утвердили поправки в законодательство, ужесточающие карантинные меры в связи с распространением «Омикрона». Как пояснили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе правительства региона, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим...
15 декабря 2021
Глава Башкирии внёс изменения в указ о повышенной готовности
Обязательный режим самоизоляции в течение двух недель с прохождением ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать прибывшие в Башкирию из некоторых иностранных государств. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава республики Радий...
15 декабря 2021
Южная Корея ограничит въезд иностранцев из Ганы и Замбии
С 10 декабря правительство Южной Кореи ограничит въезд из двух стран Африки, таких как Гана и Замбия, в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями. Следите за развитием...
9 декабря 2021
В Индонезии просят рассмотреть вопрос о закрытии границ
Заместитель председателя парламента Индонезии Абдул Искандар обратился к правительству с просьбой немедленно рассмотреть вопрос о закрытии границ из-за штамма «Омикрон», сообщает Tempo. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» —...
3 декабря 2021
В австралийском Новом Южном Уэльсе выявили восемь носителей «Омикрона»
3 декабря в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердили восьмой случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил телеканал Nine News. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» —...
3 декабря 2021