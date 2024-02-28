Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Таджикистана
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Путин дал старт «Играм будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» дал старт «Играм будущего». Президент обратился к главам республик, которые находятся на церемонии открытия «Игр будущего», попросив их сказать несколько слов по поводу этого события...
21 февраля 2024
Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в Казани
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил президент Владимир Путин 21 февраля на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Казани. «Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по...
21 февраля 2024
Токаев посетит Россию 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры...
20 февраля 2024
Приезжий до смерти забил камнем знакомую в Сочи
В Сочи мужчина во время ссоры избил знакомую женщину, а затем проломил ей череп. Тело убитой на набережной одного из пляжей обнаружили прохожие. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК. Сотрудники правоохранительных органов в короткий срок установили...
20 февраля 2024
Приезжий до смерти забил камнем знакомую в Сочи
В Сочи мужчина во время ссоры избил знакомую женщину, а затем проломил ей череп. Тело убитой на набережной одного из пляжей обнаружили прохожие. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК. Сотрудники правоохранительных органов в короткий срок установили...
20 февраля 2024
В РАН заявили об усилении конкуренции за мигрантов с Китаем, ЕС и ОАЭ
За последние годы конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ обострилась, они всё чаще предпочитают уезжать на заработки в Китай, Евросоюз, ОАЭ и Катар, сообщила директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Марина Храмова. По...
10 февраля 2024
Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ, заявили в МИД
Страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что западные страны активно внедряют методы...
1 февраля 2024
В нападении на церковь в Стамбуле заподозрили граждан РФ и Таджикистана
Двое подозреваемых в совершении нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — гражданин РФ, всего задержаны 47 человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. «Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны...
29 января 2024
Погибших при крушении Falcon в Афганистане супругов похоронят в Волгодонске
Дети супругов Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, намерены похоронить их в Волгодонске в Ростовской области, сообщил 25 января «РИА Новости» депутат городской думы Алексей Брежнев. «Дети хотят похоронить их в Волгодонске, они там жили. Место ещё пока...
25 января 2024
К месту крушения самолёта в Афганистане направились спасатели
К предполагаемому месту падения самолёта Falcon 10 в Афганистане направлена поисково-спасательная группа из местных специалистов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. «По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолёта Falcon...
21 января 2024
Двое граждан России находились на борту упавшего в Афганистане самолёта
Двое российских граждан находились на борту частного самолёта, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщили 21 января в экстренных службах. «На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник ТАСС. Ранее агентство Aamaj News...
21 января 2024
Росавиация: упавший в афганском Бадахшане самолёт направлялся в Москву
Самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Росавиации. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту...
21 января 2024
Двое россиян находились на борту упавшего в Афганистане самолёта
Двое российских граждан находились на борту частного самолёта, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщили 21 января в экстренных службах. «На борту самолета Falcon 10B, пропавшего над Афганистаном, было двое россиян», — сказал собеседник ТАСС. Ранее агентство Aamaj News...
21 января 2024
Упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву
Самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщает 21 января пресс-служба Росавиации. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту...
21 января 2024