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Найдено 652 материала
Новости Уругвая
Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поучаствовал в потасовке во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с национальной командой Уругвая. На 20-й минуте игры между футболистами произошла стычка, в ней принял активное участие 36-летний аргентинский форвард. Сначала...
17 ноября 2023
Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году
Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское...
1 ноября 2023
Бразилия травматично проиграла Уругваю в матче отборочного турнира ЧМ-2026
Футболисты Уругвая впервые с 2010 года обыграли самую титулованную сборную мира — бразильскую. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который уругвайцы принимали на домашней арене, закончился со счётом 2:0 в пользу «хозяев». Бразильцы в предыдущем туре на своём поле не смогли победить...
19 октября 2023
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в шести странах
Матчи Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2030 году пройдут на территории шести стран, сообщил The Athletic. «Марокко, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года, но первые три матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае», — говорится в материале. Глава Международной федерации...
новость часа
4 октября 2023
Футболист сборной Уругвая Оласа перешёл из «Вальядолида» в «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с уругвайским защитником Лукасом Оласой. Об этом сообщила пресс-служба этого футбольного клуба. «Футбольные клубы «Краснодар» и «Реал Вальядолид» оформили трансфер Лукаса Оласы», — говорится в сообщении. Уточняется, данный контракт истекает в конце июня...
6 августа 2023
На аукционе в Уругвае продали за $12 тысяч письмо пассажира «Титаника»
Письмо пассажира «Титаника», написанное на борту лайнера, ушло с молотка за $12 тысяч на аукционе в Уругвае. Об этом 30 июня сообщило агентство EFE. Письмо написано от руки на трёх страницах и датировано 11 апреля 1912 года. Его написал своему брату уругваец Рамон Артагавейтия Гомес, чья фотография...
1 июля 2023
Молодёжная сборная Уругвая впервые стала победителем чемпионата мира
Сборная Уругвая U20 по футболу в матче финала молодёжного чемпионата мира одержала минимальную победу над сборной Италии U20. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0. Единственный мяч в составе южноамериканской команды забил 19-летний Лусиано Родригес. Для молодёжной сборной Уругвая эта...
12 июня 2023
100 тысяч школьников из регионов России изучают «Код будущего»
Три четверти участников проекта «Код будущего», в рамках которого школьникам 8–11-х классов предоставляется возможность пройти бесплатные курсы программирования, проживают в российской глубинке, — сообщили ИА REGNUM в Университете 2035, который выступает оператором проекта. Прямо сейчас проходит...
16 мая 2023
Уругвай пока не намерен присоединяться к БРИКС
В настоящее время Уругвай не намерен присоединяться к объединению стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР). Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос. «Пока таких планов нет. Что касается информации о присоединении к Новому банку развития БРИКС, то страны, которые не...
26 февраля 2023
Посол Уругвая: Монтевидео ищет альтернативные маршруты поставок в Россию
В данный момент уругвайские экспортёры совместно со своими российскими партнёрами ведут работу по поиску альтернативных маршрутов поставок в Россию. Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос. Как отметил в интервью РИА Новости уругвайский посол, из-за возникших проблем с логистикой...
26 февраля 2023
Посол Уругвая рассказал о планах увеличить экспорт рыбных продуктов в РФ
Возможности по наращиванию поставок своих рыбных продуктов на российский рынок рассматривают в настоящее время уругвайские власти. Об этом 26 февраля заявил посол Уругвая Даниэль Кастильос. Как уточнил в интервью РИА Новости уругвайский посол, российский рынок рассматривается его страной как очень...
26 февраля 2023
Посол Уругвая заявил, что Монтевидео хочет поставлять в Россию вино и мёд
Вино и мёд хотел бы поставлять в Россию Уругвай, у которого имеется большой потенциал в этих сферах. Об этом 26 февраля заявил уругвайский посол в Москве Даниэль Кастильос. Как уточнил посол Уругвая, слова которого приводит РИА Новости, власти латиноамериканской страны хотят по максимуму...
26 февраля 2023
Посол Уругвая намерен принять участие в ПМЭФ-2023
В 2023 году посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил об этом 26 февраля, его слова приводит РИА Новости. По словам Кастильоса, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения и...
26 февраля 2023
В Уругвае расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
Военно-воздушные силы Уругвая начали расследовать появление подозрительных мигающих огней в небе над страной, сказано в заявлении уругвайских ВВС. Речь идет об инцидентах во время фестиваля в городе Термас-дель-Альмирон (департамент Пайсанду). Расследование поручено комиссии, изучающей сообщения о...
13 февраля 2023
Путин поменял посла России в Мексике
Президент России Владимир Путин снял с поста посла России в Мексике Виктора Коронелли и назначил на эту должность Николая Софинского. Соответствующие указы были обнародованы 10 февраля. «Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединённых Штатах», —...
10 февраля 2023