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Найдено 493 материала
Новости Гондураса
Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций
Власти Гондураса отозвали для консультаций посла в Израиле на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом 3 ноября сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство иностранных дел латиноамериканской страны. «Учитывая тяжёлую гуманитарную ситуацию, в которой находится...
4 ноября 2023
В Гондурасе силовики задержали мэра города по обвинению в наркоторговле
Мэра города Брус-Лагуна Уилмера Вуда задержали силовики в результате масштабной операции против наркоторговли в Гондурасе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба прокуратуры страны. «В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками...
28 августа 2023
В Госдуме объяснили, почему Египет попросился в БРИКС
Авторитет БРИКС растёт, и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков...
14 июня 2023
В столице Китая открылось посольство Гондураса
В столице Китайской Народной Республики спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и Гондурасом открылось посольство центральноамериканской республики. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило Центральное телевидение Китая. По информации источника, в...
11 июня 2023
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС
Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление страны в Новый банк развития БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Отмечается, что президент Гондураса встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально...
10 июня 2023
Власти Гондураса продлили режим ЧС для борьбы с бандами преступников
Режим чрезвычайной ситуации продлило на 45 дней в целях противодействия организованной преступности правительство Гондураса. Об этом 20 мая сказано в сообщении на сайте министерства безопасности страны. «Правительство Гондураса в лице Совета министров во главе с президентом Сиомарой Кастро...
21 мая 2023
Президент Гондураса Кастро заявила о готовящемся в стране перевороте
Новый государственный переворот готовят в Гондурасе политические деятели, которые остались безнаказанными после переворота 2009 года в стране. Такое заявление сделала президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого лидера Мануэля Селайи, на пресс-конференции после своей речи в честь 92-й...
22 апреля 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
МИД Китая одобрил решение Гондураса разорвать отношения с Тайванем
Министерство иностранных дел Китая одобрило решение властей Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и пойти на сближение с Китайской Народной Республикой. «Правительство Гондураса решило присоединиться к 181 стране в мире, признать существование лишь одного Китая, разорвать так...
26 марта 2023
Гондурас установил дипломатические отношения с Китаем
Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщает 26 марта китайский CCTV. Главы внешнеполитических ведомств двух стран Цинь Ган и Энрике Рейна в ходе переговоров в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. В документе указывается, что...
26 марта 2023
Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом
Тайвань разрывает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство в Тегусигальпе, заявил тайваньский министр иностранных дел Джозеф У на пресс-конференции 26 марта. Кроме того, по словам главы ведомства, остров решил прекратить полностью двустороннее сотрудничество с этой...
26 марта 2023
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
Власти Гондураса разорвали дипломатические отношения с Тайванем, сообщает 25 марта информационное агентство Reuters. Разрыв отношений был абсолютно прогнозируемым, так как президент Гондураса Сиомара Кастро в середине марта заявила о намерении установить дипломатические отношения с Китаем, а...
26 марта 2023
Россия и Гондурас подтвердили готовность к углублению политического диалога
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Республики Гондурас в Москве Хуана Рамона Альвира Сальгадо, сообщает 12 декабря внешнеполитическое ведомство России. По данным МИД России, стороны подтвердили готовность двух стран к углублению...
12 декабря 2022
В Гондурасе действие ряда конституционных прав приостановят из-за бандитов
Правительство Гондураса объявило, что приостанавливает действие некоторых конституционных прав в двух крупных гондурасских городах — Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа (столица страны), которые находятся под контролем преступных группировок, говорится в заявлении секретариата безопасности республики...
4 декабря 2022
В Гондурасе ввели режим чрезвычайного положения из-за активности банд
Чрезвычайное положение в сфере национальной безопасности объявлено в Гондурасе президентом страны Ксиомарой Кастро на фоне усиления активности со стороны преступных группировок, сообщается на сайте главы государства. Одновременно с этим задействован план по борьбе с бандами. Такие решения были...
25 ноября 2022