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Найдено 93 материала
Новости Королевства Эсватини (Свазиленд)
Король зулусов попал в больницу с подозрением на отравление
В Южно-Африканской Республике король зулусов попал в больницу. 48-летнего Мисузулу Казвелитини экстренно госпитализировали с подозрением на отравление. Об этом 2 июля сообщил глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези. Как уточняется в официальном коммюнике, находившийся в...
2 июля 2023
Лавров заявил об искаженном освещении его визита в Африку западными СМИ
Средства массовой информации США и Европы искаженно освещали поездку российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по странам Африки. Об этом глава МИД заявил журналистам по итогам визита в Эритрею. «Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую...
27 января 2023
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Москву
Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Тете Антониу 25 января провели переговоры в Луанде. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Лавров пригласил ангольского коллегу в Москву, отметив, что прошедшие переговоры показали, насколько важен регулярный, доверительный, товарищеский и...
25 января 2023
Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл с визитом в Анголу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжая турне по странам Африки, 24 января прибыл с визитом в Анголу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Сообщается, что главу российской дипломатии встретил в аэропорту министр иностранных дел Анголы Тете Антониу. Стороны вкратце обсудили...
24 января 2023
Лавров заявил о давлении Запада на принимающие его страны
Какую бы страну ни посещал глава МИД России Сергей Лавров, он сталкивался с тем, что «западные коллеги» пытались давить на местные власти, пытаясь навязать им свою линию поведения. Об этом глава МИД РФ сообщил 24 января на пресс-конференции в столице Эсватини — Мбабане. «Мы очень ценим и уважаем...
24 января 2023
Лавров объяснил, почему в БРИКС предлагают создать свою валюту
Полагаться на доллар, на западных «партнёров» уже многие не хотят. В странах БРИКС появилась идея создания единой валюты, сообщил 24 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Отметив, что в расчётах между странами БРИКС, а также в расчётах России с другими странами активно растёт...
24 января 2023
Лавров сообщил о французских ЧВК, действующих на евразийском пространстве
На евразийском пространстве действуют несколько крупных французских частных военных компаний. Об этом заявил 24 января в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Королевства Эсватини Тхули Дладла руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. «На этом...
24 января 2023
Лавров ответил на заявления ЕС о подрыве интересов альянса в Африке
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал пропагандой слова Европейского союза, что Россия якобы подрывает интересы альянса в Африке. «Я вынужден был так подробно отреагировать на ваш вопрос потому, что здесь важны детали, в которых, как известно, кроется дьявол...
24 января 2023
Лаврова пригласили подольше погостить в Королевстве Эсватини
Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен обязательно увидеть достопримечательности и красоты Королевства Эсватини, что ему не удалось сделать во время нынешнего визита в страну из-за недостатка времени. Об этом 24 января на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД...
24 января 2023
Лавров подчеркнул, что Россия ценит позицию Королевства Эсватини по Украине
В России ценят ответственную и взвешенную позицию Королевства Эсватини в конфликте на Украине. Она продиктована прежде всего заинтересованностью в мирном его урегулировании. Об этом на встрече с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой 24 января в ходе визита в эту страну заявил глава МИД РФ Сергей Лавров...
24 января 2023
Лавров провёл в Эсватини обсуждение культивирования российских зерновых
Культивирование в Эсватини российских зерновых и строительство ирригационных систем обсудил в ходе своего визита в эту африканскую страну министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Мбабане с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой. Как отметил...
24 января 2023
Королевство Эсватини намерено участвовать в саммите Россия ― Африка
Одно из самых маленький государств в Африке королевство Эсватини планирует принять участие в предстоящем саммите Россия ― Африка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел королевства по политическим вопросам Вулие Кунене. Он напомнил, что Эсватини участвовало в последнем саммите Россия ―...
24 января 2023
Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Эсватини
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в африканскую страну Эсватини. Об этом 23 января сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём телеграм-канале. Уточняется, что Лавров прибыл в столицу Эсватини город Мбабане вечером 23 января из южноафриканской...
24 января 2023
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022