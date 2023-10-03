Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 278 материалов
Новости Республики Конго
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
В правительстве Конго опровергли сообщения о госперевороте в стране
Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в социальной сети X (ранее Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте, назвав эту информацию фейковой. «Появилась невероятная информация о каких-то серьёзных событиях, происходящих в конголезской...
17 сентября 2023
СМИ сообщили о попытке военного переворота в Конго
Местные СМИ Конго 17 сентября сообщают, что в стране начался военный переворот, в правительстве страны эти заявления официально опровергают. Издание The Yoruba Times сообщило, что вечером 17 сентября армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным...
новость часа
17 сентября 2023
Открылся Международный конгресс молодёжных крыльев политических партий
В Оренбурге 22 августа стартовал Международный конгресс членов молодёжных крыльев политических партий. На нём 80 представителей молодежных крыльев российских и иностранных политических партий обсудят глобальные вызовы современности, сообщили в Минобрнауки. Мероприятие организовано Международным...
22 августа 2023
Бюджет РФ получил 3 трлн руб. от экспортно-ориентированных компаний
Бюджет РФ в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компании укрепляют технологический суверенитет страны, создавая собственные...
22 августа 2023
Путин тепло попрощался с африканскими лидерами у дверей музея в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в Кронштадте у дверей нового Музея военно-морской славы тепло попрощался с африканскими лидерами. «Министр обороны вас сопроводит в музей, а также командующий флотом. Хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня», — сказал российский лидер...
30 июля 2023
Нуланд посетит три страны Африканского континента
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетит три государства Африки. Об этом заявили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства. В Госдепе уточнили, что визит состоится с 29 июля по 4 августа. За это время Нуланд побывает в ЮАР, Кот-д’Ивуаре и...
30 июля 2023
Путин рассказал о перспективах развития отношений с Республикой Конго
Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Конго имеет большой потенциал для дальнейшего роста, заявил президент Владимир Путин на встрече с африканским коллегой Дени Сассу-Нгессо, прибывшим в Санкт-Петербург. «Наши связи в двустороннем порядке с Республикой Конго носят прочный...
29 июля 2023
Президент Республики Конго рассказал о проблемах на пути на саммит в Россию
Саммит Россия — Африка завершился в Санкт-Петербурге с большим успехом, несмотря на то, что «многие силы» пытались воспрепятствовать этому, сообщил 29 июля президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы столкнулись с огромными сложностями, чтобы...
29 июля 2023
Путин назвал откровенной и полезной дискуссию по Украине со странами Африки
Президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что со странами Африки состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. «На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал...
новость часа
29 июля 2023
Президент Республики Конго призвал к завершению украинского конфликта
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал к прекращению украинского конфликта, выступая 28 июля на пленарном заседании саммита Россия — Африка. «Возвращаясь с российско-украинскому конфликту – африканская инициатива заслуживает внимания», — сказал Сассу-Нгессо. Он также привёл...
28 июля 2023
Глава Роспотребнадзора рассказала о новых вспышках Эболы в мире
В мире продолжают регистрировать новые вспышки лихорадки Эбола, поэтому сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за данной инфекцией. Россия на сегодняшний день надёжно защищена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на...
24 июня 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023
Напряжённость между основными державами достигла максимума, заявил Гутерриш
Напряженность между основными мировыми державами достигла исторического максимума, заявил на заседании Совбеза ООН Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его словам, мир сталкивается с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами, многосторонняя система испытывает наибольшую...
24 апреля 2023
РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой о представительстве
Посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимб сообщил, что получил обращение Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой открыть своё представительство в стране. «РПЦ обратилась с просьбой создать своё представительство в ДР Конго, в рамках сотрудничества с РПЦ есть проект по...
14 апреля 2023