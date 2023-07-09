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Найдено 169 материалов
Новости Соломоновых Островов
У побережья Соломоновых островов зафиксировали землетрясение
В воскресенье, 9 июля, у берегов Соломоновых островов произошли подземные толчки магнитудой 5,5, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился в 114 км к северо-западу от города Гизо с численностью населения почти 6100 человек. Очаг располагался...
9 июля 2023
У Соломоновых островов произошло землетрясение
О землетрясении магнитудой 5,7 в юго-западной части Тихого океана сообщила 25 ноября Геологическая служба США. Уточняется, что землетрясение зафиксировано у побережья Соломоновых островов. Его эпицентр находился в 45 км к юго-западу от Хониара. Очаг землетрясения залегал на глубине десять...
25 ноября 2022
Мощное землетрясение произошло у побережья Соломоновых островов
Землетрясение магнитудой 7,3 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Соломоновых островов. Об этом 22 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 02:03 по всемирному координированному времени (05:03 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 19 км...
22 ноября 2022
Всемирный банк призвал провести реформы на Соломоновых Островах
Государственный долг Соломоновых Островов уже в 2026 достигнет порогового уровня в 35% от валового внутреннего продукта (ВВП), если страна не проведет фискальные реформы, утверждается в отчете на сайте Всемирного банка. В учреждении отмечают, что республика реализует крупную программу...
26 октября 2022
Австралия и Фиджи усиливают военное сотрудничество
Австралия и Фиджи подписали соглашение, позволяющее военным обеих стран действовать на территории друг друга, при этом министры обороны назвали это важным шагом в деле сотрудничества в области безопасности, как передает агентство Reuters. Тихоокеанские государства заявили, что самой большой угрозой...
21 октября 2022
Австралия выделит $29 млн на финансирование полиции на Соломоновых островах
Власти Австралии выделят 46 млн австралийских долларов ($29 млн) на финансирование полиции на Соломоновых островах, заявила журналистам австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг. Указанная помощь является частью увеличения расходов Канберры в рамках программы по укреплению своего положения в...
21 октября 2022
Премьер Соломоновых Островов пообещал не размещать иностранные военные базы
Премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согаваре, выступая на пресс-конференции в столице Австралии, подтвердил свое обещание не допускать использования своей страны для размещения иностранных военных баз. Об этом 6 октября написала газета The Guardian. Журналисты пишут, что такое заявление...
6 октября 2022
В Австралии недовольны переносом выборов на Соломоновых Островах
6 октября Саймон Бирмингем, теневой министр иностранных дел Австралии, вышел в эфире радиостанции ABC перед встречей между премьер-министром страны Энтони Альбанизой и его коллегой с Соломоновых Островов Манассией Согаваре. «Я рад, что он приезжает в Австралию. Этот визит обсуждался пару раз», —...
6 октября 2022
Китай не настраивал жителей Соломоновых Островов против Австралии и США
Посольство Китая на Соломоновых островах призвало некоторых жителей Запада отказаться от идеологических предубеждений, прекратить фабриковать слухи, клеветать на Китай, и распространять дезинформацию, но прилагать больше усилий во благо народов тихоокеанских островных стран после того, как...
6 октября 2022
Премьер-министр Австралии встретится с коллегой с Соломоновых Островов
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 6 октября встретится с лидером Соломоновых островов на фоне опасений по поводу связей тихоокеанской страны с Китаем. Об этом сообщает телеканал Nine News. Албаниз и его коллега Манассия Согаваре проведут переговоры в Канберре через шесть месяцев после того...
6 октября 2022
В Австралии обвинили Китай в дезинформации на Соломоновых островах
В новом отчете Австралийского института стратегической политики утверждается, что Коммунистическая партия Китая распространяет дезинформацию на Соломоновых островах, чтобы подорвать отношения между Хониарой и ее традиционными партнерами, такими как Австралия, и что эти усилия, похоже, оказывают...
5 октября 2022
Премьер-министр Соломоновых Островов посетит Австралию
Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре прибудет в Канберру 6 октября. Как пишут журналисты телеканала Nine News, встреча состоится, поскольку Австралия работает над улучшением отношений между двумя странами. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил о визите своего коллеги в...
5 октября 2022
Соломоновы Острова отклонили Тихоокеанскую программу США
Попытки США переманить на свою сторону лидеров стран Тихоокеанского региона во время саммита в Белом доме на этой неделе сошли на нет после того, как Соломоновы Острова отказались одобрять совместную декларацию, которую планирует представить администрация президента США Джо Байдена, сообщает 28...
28 сентября 2022
Премьер-министр Австралии отправится на похороны Елизаветы II
Вечером 15 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и группа других представителей австралийского государства отправятся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне, которые запланированы на 19 сентября. Об этом сообщил телеканал Nine News. На борту...
15 сентября 2022
Индонезия и Соломоновы острова обсудили пути укрепления двусторонних связей
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди прибыла с визитом на Соломоновы острова. Об этом 7 сентября министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter. Ретно Масуди встретится с министром иностранных дел Соломоновых островов и Ассоциацией дружбы Индонезии и Соломоновых островов. Главы МИД Индонезии и...
7 сентября 2022