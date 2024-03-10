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Найдено 1578 материалов
Новости Эквадора
Американец О’Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорцем Марлоном Веру и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Поединок, который прошёл в рамках турнира UFC 299 10 марта в Майями и продлился все пять раундов, завершился...
10 марта 2024
В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью
Введённый в Эквадоре в начале года режим чрезвычайного положения продлили на 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Даниэль Нобоа. Как сообщили в администрации эквадорского президента, Нобоа принял такое решение «в связи с серьёзными внутренними потрясениями и наличием внутреннего...
8 марта 2024
Россия впервые с 2019 года закупила нефтепродукты у Эквадора
В 2023 году Эквадор поставил России топливо впервые с 2019 года. Об этом 28 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные эквадорской статистики. Отмечается, что в прошлом году Россия закупила 1,6 тыс. тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идёт о мазуте для кораблей, который...
28 февраля 2024
Президент Эквадора объяснил отказ передавать советское вооружение в США
Причину отказа от передачи старого советского вооружения Соединённым Штатам объяснил президент Эквадора Даниэль Нобоа 22 февраля в интервью испаноязычному телеканалу CNN. Как заверил глава Эквадора, он не имел понятия о планах Белого дома по поводу дальнейшей судьбы старой военной техники из...
новость часа
23 февраля 2024
Власти Эквадора отказались отправлять вооружение Украине
Власти Эквадора принял решение не отправлять вооружение Украине. Соответствующее заявление сделала 19 февраля министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд в ходе заседания комиссии парламента, трансляция которого шла на её странице в соцсетях. Как пояснила Соммерфельд, президент Эквадора...
19 февраля 2024
США надавят на Эквадор из-за отказа передать технику, заявил эксперт
Россия умеет действовать и отвечать ассиметрично на недружественные действия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил российский политолог Владимир Корнилов, комментируя слова чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана о планах Эквадора отменить своё решение о...
17 февраля 2024
Эквадор передумал отдавать российскую технику США — посол
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что Эквадор отменяет своё решение о поставке российской техники в США. Об этом дипломат сказал «РИА Новости» после встречи 16 февраля с президентом страны Даниэлем Нобоа. Спринчан пояснил, что они с главой Эквадора подробно...
17 февраля 2024
Посол: Эквадор снимет все опасения России по поставкам бананов
Лидер Эквадора Даниэль Нобоа обязался предпринять необходимые меры для снятия озабоченности фитосанитарных властей России по поводу поставок бананов, сообщил посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой республики. «Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию...
17 февраля 2024
Эквадор решил отказаться от поставки российской техники в США
Власти Эквадора приняли решение отменить поставку российской техники в США, сообщил посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа. Дипломат в беседе с «РИА Новости» уточнил, что его встреча с президентом Эквадора состоялась 16 февраля. По его словам...
новость часа
17 февраля 2024
Делегация Эквадора приедет в Москву для разрешения ситуации с бананами
Москву посетят делегаты из Эквадора с целью урегулирования вопросов, связанных с поставкой бананов в Россию, сообщили 15 февраля в МИД латиноамериканской страны. «Делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть ситуацию, на которую обратили внимание ещё шесть месяцев...
16 февраля 2024
Эквадор может получить от США вертолёты Black Hawk в обмен на Ми-171
Эквадор может получить от Соединённых Штатов вертолёты UH-60A/L Black Hawk в обмен на российские Ми-171, пишет портал Infodefensa. «Передача этих самолётов, в свою очередь, связана с передачей эквадорской армии российских вертолётов Ми-171 и Ми-17-1В, которые в настоящее время находятся в...
новость часа
14 февраля 2024
В Эквадоре суд разрешил проводить эвтаназию
Конституционный суд Эквадора признал законным проведение эвтаназии в стране, сообщила 7 февраля газета El Universo. Так судебная инстанция ответила на обращение Паолы Ролдан, которая страдает боковым амиотрофическим склерозом. Из-за болезни женщина почти полностью парализована, и её жизнь...
8 февраля 2024
Эквадор направил России сведения для снятия ограничений на импорт бананов
Эквадор предоставил российским фитосанитарным властям техническое обоснование для снятия ограничений на экспорт бананов из южноамериканской страны, ранее введённых Россельхознадзором. Об этом в интервью телеканалу Ecuavisa заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и...
7 февраля 2024
Эквадор предоставил России документы для снятия запрета на ввоз бананов
Техобоснование для снятия ограничений на экспорт бананов в Россию, введённых Россельхознадзором, подготовил и направил российским властям Эквадор. Об этом 6 февраля заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия в эфире...
6 февраля 2024
Экономист оценил риск дефицита бананов в России из-за мер по Эквадору
В России не будет дефицита бананов из-за ситуации с поставками из ряда предприятий в Эквадоре. Об этом 6 февраля заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. «Товара много, поставщиков — тоже», — сказал он в беседе с «РИА Новости». По словам...
6 февраля 2024