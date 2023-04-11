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Найдено 305 материалов
Новости Западной Сахары
В МИД РФ отметили роль Миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре
В сообщении российского Министерства иностранных дел 11 апреля подчеркнули стабилизирующую роль Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в создании благоприятных условий для продвижения урегулирования в регионе. «С удовлетворением восприняли информацию об осуществленной с 5...
11 апреля 2023
В Алжире пообещали поддержать независимость Западной Сахары
В Алжир прибыл министр иностранных дел частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Мохаммед Салех Ульд Салика. Об этом 14 ноября сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление МИД Алжира. По последним данным, в ходе визита Ульд Салика провёл переговоры со своим...
14 ноября 2022
Алжир намерен сделать палестинский вопрос главной темой саммита ЛАГ
Премьер-министр Алжира Айман бин Абдель Рахман заявил, что возглавляемое им правительство завершило все приготовления к саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), запланированного на первое ноября. Как сообщает El-Bilad, выступая в парламенте страны, премьер-министр Алжира подчеркнул, что страна...
4 октября 2022
Генсек Фронта ПОЛИСАРИО принял участие в церемонии инаугурации главы Анголы
Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО и президент непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Браим Гали посетил столицу Анголы с официальным визитом. Об этом 16 сентября сообщает Saharawi Press Agency. По данным журналистов, Гали прибыл в Анголу по приглашению президента...
16 сентября 2022
Марокко и Испания договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
В Рабате прошла встреча между генеральным директором Марокканской службы национальной безопасности и территориального наблюдения (контрразведка) Абделлатифом Хаммуши и директором Национального разведывательного центра Испании Эсперансе Кастельеро Мазарес. Об этом 16 сентября сообщает MAP со ссылкой...
16 сентября 2022
Мавритания и Алжир договорились о поставках нефти и газа
В Нуакшоте прошла 19-я сессия Совместной комиссии по сотрудничеству между Алжиром и Мавританией. Об этом 15 сентября сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на совместное заявление по итогам заседания. Отмечается, что в ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, касающихся...
15 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Западная Сахара протестует против ралли Africa Eco Race на её территории
Правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) публично обратилось к организаторам ежегодного ралли-марафона Africa Eco Race («Африканской экологической гонки») с призывом воздержаться от нарушения международного права и использования оккупированной Марокко территории Западной...
9 сентября 2022
В ЛАГ заявили об урегулировании кризиса между Марокко и Тунисом
В Лиге арабских государств (ЛАГ) заявили о том, что два государства-члена организации смогли договориться об урегулировании отношений. Об этом 7 сентября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абул Гейта. По его словам, спор был улажен на полях заседания...
7 сентября 2022
В Западной Сахаре обвинили Марокко в нарушении резолюций ООН
Личный посланник генерального секретаря ООН Стеффан де Мистура посетил регион Западной Сахары для проведения переговоров с властями непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Об этом 5 сентября сообщает агентство Sahrawi. По данным журналистов, встреча была посвящена...
5 сентября 2022
В Марокко раскритиковали позицию Туниса по ситуации в Западной Сахаре
В правительстве Марокко выступили с резкой критикой президента Туниса Кайса Сайеда и его позиции по ситуации в Западной Сахаре. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, с критическим заявлением выступил министр по связям с парламентом, официальный представитель марокканского правительства Мустафа Байатас...
2 сентября 2022
Более 400 человек пропали без вести в Западной Сахаре — SPA
Власти непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики сообщили о случаях массово исчезновения людей на территориях региона, занятых армией Марокко. Об этом 31 августа сообщает официальное информационное агентство Sahrawi Presse Agency (SPA) со ссылкой на заявление национального комитета...
31 августа 2022
Марокко отзывает посла из Туниса из-за Западной Сахары
Власти Марокко отозвали своего посла в Тунисе из-за того, что президент Туниса Кайс Саид принял Брахима Гали — главу движения «Фронт Полисарио», добивающегося независимости Западной Сахары. Об этом сообщили в пресс-службе марокканского министерства иностранных дел. Территорию Западной Сахары в...
27 августа 2022
Перу решила отозвать признание и разорвать отношения с Западной Сахарой
Правительство Республики Перу приняло решение отозвать своё признание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и разорвать дипломатические отношения, восстановленные менее года назад, передаёт 22 августа Sahara Press Service. Официальное коммюнике о восстановлении дипломатических...
22 августа 2022
Колумбия возобновляет дипотношения с Западной Сахарой
Министерство иностранных дел Колумбии объявило о возобновлении дипломатических отношений с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР) «в соответствии с принципами и целями Устава ООН и соглашением, заключённым между двумя странами 27 февраля 1985 года», передаёт 11 августа Sahara Press...
11 августа 2022