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Найдено 2580 материалов
Новости Филиппин
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Около берегов Индонезии и Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 8 марта сообщил на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 146 км в юго-восточном направлении от города Мати на Филиппинах, в котором...
8 марта 2024
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Около берегов Индонезии и Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 8 марта сообщил на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 146 км в юго-восточном направлении от города Мати на Филиппинах, в котором...
8 марта 2024
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил 10 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 03:22 по Всемирному координированному времени (06:22 мск). Эпицентр располагался в 29 км...
10 февраля 2024
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил 10 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 03:22 по Всемирному координированному времени (06:22 мск). Эпицентр располагался в 29 км...
10 февраля 2024
Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах
Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф-банка» стали владельцами филиппинского кредитного учреждения. Для развития своего финтех-стартапа Salmon они приобрели долю Bank St Rosa. Об этом сообщил один из основателей стартапа Павел Фёдоров. Центральный банк Филиппин выдал разрешение на проведение сделки...
9 января 2024
Россиянка погибла на Филиппинах при падении машины со скалы в море
Туристка из России погибла на Филиппинах в результате падения автомобиля со скалы в море, сообщила 8 января Cebu Daily News. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января примерно в 56 километрах к юго-западу от города Себу. В машине седан Toyota Vios красного цвета, упавшей со скалы в море...
8 января 2024
Россиянка погибла на Филиппинах при падении машины со скалы в море
Туристка из России погибла на Филиппинах в результате падения автомобиля со скалы в море, сообщила 8 января Cebu Daily News. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января примерно в 56 километрах к юго-западу от города Себу. В машине седан Toyota Vios красного цвета, упавшей со скалы в море...
8 января 2024
В конкурсе «Мисс Земля» победила участница из Албании
В международном конкурсе красоты «Мисс Земля» во Вьетнаме победила представительница Албании Дрита Зири. Итоги состязания красавиц объявили в прямом эфире на YouTube. Титул «Мисс Воздух» получила филиппинка Ильяна Адуана, корона «Мисс Огонь» досталась представительнице Таиланда Коре Блиалулт, а...
22 декабря 2023
Раскрыты условия для нападения Китая на Тайвань
США не готовы оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит свою независимость. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский...
14 декабря 2023
В порт Манилы прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России прибыл в порт столицы Филиппин, сообщили 11 декабря в российским посольстве. «Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», — процитировало представителя...
11 декабря 2023
Филиппины вновь обвинили КНР в обстреле своих кораблей из водомётов
В воскресенье утром, 10 декабря, береговая охрана Китая обстреляла из водомётов филиппинские суда береговой охраны в момент выполнения ротации. Об этом сообщил филиппинский телеканал GMA News. По данным телеканала, в результате обстрела из водомётов пострадало филиппинское судно M/L Kalayaan. У...
10 декабря 2023
Китай обвинил Филиппины в провокации у спорных островов
Филиппинское судно намеренно столкнулось с катером китайской береговой охраны в районе спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, заявило Управление морской полиции КНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 декабря на его сайте. В ведомстве отметили, что утром группа из...
10 декабря 2023
Береговая охрана КНР обстреляла из водомётов корабли Филиппин
Береговая охрана КНР применила водомёт против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые следовали к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщает телеканал GMA News. По его информации, суда доставляли продовольствие и топливо рыбакам, которые ведут рыбный промысел в...
9 декабря 2023
Число жертв взрыва на юге Филиппин возросло до 11 человек
До 11 человек возросло количество жертв взрыва в спортзале университета на юге Филиппин. Об этом 3 декабря сообщает газета Manila Times. «Подтверждена смерть не менее 11 человек. Около 46 человек госпитализированы», — сказано в публикации. Взрыв в спортзале Государственного университета Минданао в...
4 декабря 2023
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9
Новое землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали сейсмологи у берегов Филиппин. Об этом сообщает на своём сайте Геологическая служба США. Подземные толчки зарегистрированы в 19:49 по всемирному координированному времени (22:49 мск). Ближайший к эпицентру землетрясения населённый пункт — Арас-асан...
3 декабря 2023