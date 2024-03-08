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Найдено 3220 материалов
Новости Албании
Наследие Сталина. Новая авиабаза НАТО в Албании построена на деньги СССР
На этой неделе была официально открыта реконструированная авиабаза НАТО в городе Кучово (Албания), который до 1990 года назывался Город Сталина. Эта уникальная авиабаза возникла вследствие договорённостей советского лидера Иосифа Сталина и руководителя коммунистической Албании Энвера Ходжи. Причём...
8 марта 2024
«Фига в кармане». Что стоит за словами Вучича о поддержке Украины
Президент Сербии Александр Вучич известен своей многовекторной политикой, за которую ему постоянно достаётся от Брюсселя. Сербия с 2012 года является кандидатом в члены Европейского союза, а евробюрократы привыкли относиться к таким странам, как к вассалам. В первую очередь их недовольство...
29 февраля 2024
В Албании заявили о визите Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом в соцсети X заявил глава албанского МИД Игли Хасани. «Большая честь приветствовать Владимира Зеленского в Тиране. Это поворотный момент для укрепления двусторонних связей и проявления солидарности с Украиной», — написал Хасани. По...
28 февраля 2024
В конкурсе «Мисс Земля» победила участница из Албании
В международном конкурсе красоты «Мисс Земля» во Вьетнаме победила представительница Албании Дрита Зири. Итоги состязания красавиц объявили в прямом эфире на YouTube. Титул «Мисс Воздух» получила филиппинка Ильяна Адуана, корона «Мисс Огонь» досталась представительнице Таиланда Коре Блиалулт, а...
22 декабря 2023
Определилась 21 команда из 24 участников Евро-2024
Прямую путёвку на чемпионат Европы по футболу 2024 года завоевала 21 сборная. Ещё три участника турнира определятся по итогам плей-офф, за оставшиеся путёвки поборются 12 команд. Команда Хорватии, одержав победу над Арменией в матче отборочного этапа, стала 21-й участницей чемпионата. На Евро-2024...
22 ноября 2023
Россия на 8 декабря запросила неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведёт заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» касаемо ситуации на Украине. Совещание запланировано на 8 декабря, сообщил 21 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, созванном США и Албанией, дипломат...
новость часа
22 ноября 2023
Авторитета «Васю Бандита» экстрадируют из Албании в Россию
Суд в Албании утвердил экстрадицию из страны Игоря Кокунова, который известен в криминальной среде как авторитет «Вася Бандит». Об этом стало известно 15 ноября. В России мужчину обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. В 2022 году он бежал из-под домашнего ареста, в августе...
15 ноября 2023
Экс-футболист сборной Ганы умер после сердечного приступа на поле
Ганский футболист Рафаэль Двамена скончался в результате сердечного приступа, случившегося в ходе матча чемпионата Албании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы. Двамена, выступавший за команду «Эгнатия», потерял сознание на 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата. Матч с командой...
11 ноября 2023
Шольц заблудился на красной ковровой дорожке в Албании
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в столицу Албании неожиданно потерялся на красной ковровой дорожке. Пользователи соцсетей окрестили ситуацию с заблудившимся немецким политиком «синдромом Байдена». Интернет-пользователи соцсети X (бывшая Twitter) обсудили кадры, на которых запечатлён...
17 октября 2023
Раскрыты расходы ЕС в случае присоединения Украины
Вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся его членам. Украина в случае присоединения сможет получить €186 млрд за семь лет. Такие цифры содержатся в документе секретариата Совета ЕС, сообщила газета Financial Times (FT). Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза...
4 октября 2023
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Россия запросила на 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам странами Запада вооружений Украине. Об этом 6 сентября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. Полянский напомнил, что председательство Албании в СБ...
новость часа
6 сентября 2023
СБ ООН 8 сентября проведёт заседание по бывшим территориям Украины
Совет Безопасности (СБ) ООН 8 сентября проведёт заседание и обсудит тему референдумов, прошедших год назад на бывших территориях Украины. Об этом со ссылкой на источник в Совбезе сообщило РИА Новости. «Заседание на 8 сентября запросили США и Албания», ― уточнил собеседник издания. Он добавил, что...
6 сентября 2023
Названы страны, у которых больше шансов на вступление в ЕС
В настоящее время больше всего шансов на вступление в Европейский союз есть у Молдавии и Албании, в то время как перспективы Украины весьма туманны, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 28 августа...
28 августа 2023
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения Евросоюза
Европейский союз должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с которой он планирует выступить 28 августа в Словении. «Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока...
28 августа 2023
СК сообщил о розыске 178 воюющих на стороне ВСУ наёмников из 30 стран
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооруженными...
14 июля 2023