Коста-Рика, 15 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Коста-Рика хочет углублять торговые отношения с США, Канадой и Мексикой, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Президент латиноамериканской страны Родриго Чавес заявил во время беседы со специальным советником главы Белого дома Крисом Доддом о желании присоединиться к трехстороннему торговому договору США, Канады и Мексики. По словам костариканского лидера, если государство хочет оставаться рядом с США и разделять американские ценности, необходимо улучшать возможности для ведения бизнеса.

Переговоры по вопросу присоединения к торговому договору с США, Канадой и Мексикой находятся на этапе предварительного изучения, пояснил министр внешней торговли Коста-Рики Мануэль Товар Ривера. По его словам, возможное присоединение к договору не будет противоречить участию Коста-Рики в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой.

В Коста-Рике видят много преимуществ в связи с присоединением к договору. США остаются крупным торговым партнером Коста-Рики, на них приходится 38% импорта и 42% экспорта. Власти Коста-Рики также ведут переговоры по соглашению о свободной торговле с Эквадором.

Как сообщало ИА REGNUM, костариканский президент Родриго Чавес 14 декабря на пресс-конференции по итогам встречи со специальным советником главы Белого дома Крисом Доддом заявил, что Коста-Рика уведомила США о том, хочет стать частью Североамериканского торгового соглашения (НАФТА).