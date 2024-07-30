Гватемала, 30 июля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выразили глубокую обеспокоенность ходом президентских выборов в Венесуэле и потребовали полного пересмотра результатов с присутствием независимых наблюдателей для обеспечения уважения воли жителей республики. Совместное заявление государств приводится на сайте правительства Гватемалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Власти девяти стран потребовали прозрачного подсчёта голосов, результаты выборов не должны вызывать сомнений. Государства подчеркнули необходимость срочного заседания постоянного совета Организации американских государств для принятия резолюции, которая «защитит волю народа и фундаментальные принципы демократии в регионе».

Как передавало ИА Регнум, Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран Латинской Америки, где не признали результаты переизбрания президентом Николаса Мадуро, заявили 29 июля в МИД южноамериканской страны. Венесуэла будет противостоять любым действиям, угрожающим мирному сосуществованию, подчеркнули дипломаты.

После подсчёта 80% бюллетеней действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро опередил ближайшего соперника, кандидата от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалеса, на 7%. За Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2% голосов.

На улицы Каракаса 29 июля вышли сотни вооружённых палками людей, у части митингующих в руках бутылки с зажигательной смесью. Участники акции разбрасывали и жгли мусор посреди проезжей части. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов. Большая группа протестующих попыталась убежать с открытых мест. Для разгона манифестантов на ряде улиц полиция применила слезоточивый газ.

Более 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.