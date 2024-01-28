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Найдено 2035 материалов
Новости Монголии
Количество жертв взрыва газовоза в Улан-Баторе возросло до четырёх человек
Один из получивших ранения при взрыве грузовика с газом в Улан-Баторе скончался в больнице, в результате чего общее количество жертв трагического инцидента увеличилось до четырёх человек. Об этом 28 января сообщили в ожоговом центре районной больницы монгольской столицы. «Четвёртой жертвой взрыва...
28 января 2024
Количество жертв взрыва газовоза в Улан-Баторе возросло до четырёх человек
Один из получивших ранения при взрыве грузовика с газом в Улан-Баторе скончался в больнице, в результате чего общее количество жертв трагического инцидента увеличилось до четырёх человек. Об этом 28 января сообщили в ожоговом центре районной больницы монгольской столицы. «Четвёртой жертвой взрыва...
28 января 2024
Взрыв грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе сняли на видео
Видеозапись с моментом взрыва грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе опубликовал 24 января телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как после взрыва пламя моментально распространилось в разные стороны, охватывая всё на своём пути. Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января стало известно, что в столице...
24 января 2024
Взрыв грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе сняли на видео
Видеозапись с моментом взрыва грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе опубликовал 24 января телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как после взрыва пламя моментально распространилось в разные стороны, охватывая всё на своём пути. Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января стало известно, что в столице...
24 января 2024
В Монголии взорвался грузовик, перевозивший 60 тонн газа
Грузовик, перевозивший 60 тонн газа, взорвался в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом 23 января сообщил новостной портал News. mn. ЧП произошло в районе крупного рынка Дунжингарав в ночь на 24 января. Как рассказали очевидцы, в результате взрыва грузовик отбросило на 30–40 метров, затем газовоз...
24 января 2024
Сборная России выиграла турнир ШОС по шахматам
Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае. Так, по итогам девяти туров России набрала 17 очков. Второе место заняла команда Китая (16 очков). Тройку лидеров замкнула Монголия (12 очков). За сборную России выступали Даниил...
18 декабря 2023
Абрамченко заявила, что в России может подешеветь монгольский кашемир
Поставляемый в Россию из Монголии кашемир скоро может подешеветь, страны договорились об отмене пошлин на него и снятии логистических барьеров. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе посещения крупнейшей в Монголии фабрики по производству кашемира. «В рамках договоренности...
24 октября 2023
Путин встретился в Пекине с президентом Монголии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине. «Монгольская сторона всегда стремилась к сотрудничеству с Россией по всем направлениям», ― подчеркнул на встрече президент Монголии. Он также добавил, что у Монголии есть большой интерес в...
17 октября 2023
Путин в Пекине встретился с премьер-министром Таиланда
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином состоялась в Пекине, сообщили 17 октября в Кремле. «Таиланд — старейший партнёр России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений», — сказал...
17 октября 2023
Путин встретится в ходе визита в Китай с главами ряда азиатских государств
Президент России Владимир Путин проведет 17 октября серию двусторонних встреч в Китае с главами ряда азиатских государств. Первым таким мероприятием станут переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Путин встретится с ним впервые. Кроме того, российский лидер собирается пообщаться с главами...
17 октября 2023
«Интер РАО» снизила поставки электроэнергии в Китай
Оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» приступил к частичным ограничениям поставок в Китай. Компания пока не договорилась с Пекином о повышении цен на электроэнергию на величину экспортной пошлины и продолжает переговоры. Об этом 2 октября сообщили в «Интер РАО». При этом с...
2 октября 2023
Папа Римский пожелал мира, как после завоеваний Монгольской империи
Папа Римский Франциск в Монголии встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит пресс-служба Святого престола. «Пусть Небеса даруют, чтобы сегодня, на этой земле...
2 сентября 2023
Папа Римский совершает первый в истории визит в Монголию
Папа Римский Франциск прибыл в Монголию с первым в истории папства визитом. 31 августа он совершил перелёт из римского аэропорта Фьюмичино в Улан-Батор. Всего пантифик будет находиться в азиатской стране пять дней. Пролетая над Китаем в Монголию, папа Римский отправил телеграмму председателю КНР Си...
2 сентября 2023
ОДКБ пригласила на учения наблюдателей из четырёх стран
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пригласили в качестве наблюдателей на учения «Боевое братство — 2023» представителей Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии. Об этом 28 августа сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий...
28 августа 2023
«Звезда Монголии». Бывшая «шестнадцатая республика СССР» дрейфует на Запад
«Соединенные Штаты — это не просто наш торговый партнёр, это Полярная звезда рыночной экономики и демократических ценностей Монголии», — такой комплимент американским партнёрам сделал во время недавнего визита в Вашингтон премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председатель ЦК правящей...
10 августа 2023