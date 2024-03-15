Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 7093 материала
Новости Румынии
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
Захарова напомнила Бухаресту о прощённом Россией долге
Долги Румынии перед Советским Союзом и Россией в десятки раз превышают стоимость отправленного в Россию в 1916–1917 годах золота. Об этом напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова убеждена, что в ходе советско-румынских отношений Россия вернула...
15 марта 2024
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото
Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии ЕП в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов, передаёт ТАСС. «Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть...
14 марта 2024
Президент Румынии сообщил о намерении баллотироваться на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что намерен баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом лидер страны заявил в ходе брифинга. «Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени...
12 марта 2024
В Румынии заявили об утрате суверенитета из-за выбора западного курса
Румыния, однажды взяв курс на Запад, в итоге утратила суверенитет, написал в свой статье «Этапы румынской внешней политики в 1990–2023 годы» бывший министр иностранных дел республики Адриан Северин. Статью опубликовал в своём блоге публицист Ион Кристою. Дипломат отметил, что политическая элита...
10 марта 2024
На границе Украины с Румынией задержали автобус с десятками уклонистов
Украинские пограничники задержали автобус с 34 уклонистами на границе Украины с Румынией, сообщило 8 марта киевское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на местных журналистов. Сотрудники погранслужбы остановили транспортное средство в трёх километрах от пограничного перехода. В публикации...
9 марта 2024
Глава ЕК заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС
Евросоюзу необходимо производить оружие нового поколения, которое будет способно побеждать на поле боя. Об этом 7 марта заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе съезда Европейской народной партии в Бухаресте. «Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок
Делегаты проходящего в Бухаресте съезда Европейской народной партии приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Трансляцию съезда 7 марта вёл YouTube-канал партии. В поддержку её кандидатуры проголосовали 400 участников съезда, против выступили 98...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен назвала Украину важнейшей темой в сфере безопасности ЕС
В сфере безопасности для Евросоюза самой важной темой является Украина, которой европейские страны должны передавать ещё больше вооружения и денег. Об этом 7 марта заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. «Процветание невозможно без...
7 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
Российский борец Магомедов завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец Абасгаджи Магомедов стал победителем проходящего в Бухаресте чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. В финале весовой категории до 61 кг россиянин победил представителя Албании Зелимхана Абакарова — 7:4. Бронзовые медали в весовой категории завоевали...
новость часа
18 февраля 2024
Украинка рыдала после проигрыша россиянке Дадашевой на чемпионате по борьбе
Россиянка 28-летняя Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте. В медальном поединке она одержала победу над украинской соперницей Оксаной Ливач. Они соревновались в весовой категории до 50 кг. Поединок завершился со счётом 17:15. Ливач не пожала руку Милане...
16 февраля 2024
Украинец отказался от фото с российским борцом на чемпионате Европы
Украинский борец Александр Грушин не стал фотографироваться с другими призёрами чемпионата Европы, так как в их числе был россиянин Анвар Аллахьяров. Об этом сообщил портал Sportarena. Соревнования для борцов греко-римского стиля в весовой категории до 63 кг завершились в Румынии 13 февраля...
14 февраля 2024
Борец РФ по греко-римской борьбе стал чемпионом Европы в весе до 130 кг
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг чемпионата Европы в Бухаресте. 28-летний Семенов победил соперника из Турции 34-летнего Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Турецкий спортсмен — трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион...
13 февраля 2024
Румыния ночью поднимала истребители F-16 для наблюдения у границ
Минобороны Румынии 10 февраля сообщило о ночном наблюдательном полёте истребителей F-16 ВВС Турции, которые поднимались в воздух с авиабазы НАТО в городе Фетешти. В румынском оборонном ведомстве заявили, что истребители НАТО поднимались в воздух из-за российских беспилотников, которые засекли...
10 февраля 2024