Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найден 891 материал
Новости Кувейта
Кувейт сообщил о продлении сокращения добычи нефти во II квартале 2024 года
Власти Кувейта решили продлить на второй квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом сообщает новостное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики. Отмечается, что продление сокращения прошло в рамках договорённостей нескольких стран ОПЕК+ в ноябре...
3 марта 2024
Путин поздравил эмира Кувейта по случаю вступления на престол
Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха со вступлением на престол Кувейта. Поздравительная телеграмма опубликована 20 декабря на сайте Кремля. Глава государства отметил, что отношения России и Кувейта традиционно носят дружественный характер. «Уверен...
20 декабря 2023
Новый эмир Кувейта принёс присягу перед парламентом
Нового эмира Кувейта шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха привели к присяге перед Национальным собранием — однопалатным парламентом страны. Трансляцию церемонии запустило 20 декабря кувейтское государственное телевидение. Машааль ас-Сабах стал 17-м по счёту правителем Кувейта после...
20 декабря 2023
Умер эмир Кувейта. Биография Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха
В Кувейте скончался эмир — шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. О смерти 86-летнего правителя сообщило 16 декабря государственное телевидение в социальной сети X (ранее Twitter). «С глубокой печалью и прискорбием мы сообщаем народу Кувейта, арабским и исламским нациям и дружественным народам...
16 декабря 2023
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата Навафа Аль-Ахмеда. «Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха»...
16 декабря 2023
Новым эмиром Кувейта стал наследный принц Мишааль
Новым эмиром Кувейта правительство провозгласило наследного принца шейха Мишааля аль-Ахмеда ас-Сабаха, сообщило 16 декабря государственное телевидение. «Совет министров назвал наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром», — сообщило правительство Кувейта в заявлении. Эмир...
16 декабря 2023
Умер эмир Кувейта
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался 16 декабря в возрасте 86 лет, сообщил министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах в эфире гостелевидения. «Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», — сообщил...
16 декабря 2023
Несырьевой неэнергетический экспорт РФ превысил 990 млрд рублей
Российская промышленность сегодня не просто развивается, а создаёт совершенно новую, современную продукцию, которая пользуется спросом за рубежом. Только за 9 месяцев 2023 года поддержанный Российским экспортным центром (РЭЦ) несырьевой неэнергетический экспорт уже превысил 990 млрд рублей. Это на...
11 декабря 2023
Эмир Кувейта попал в больницу
В Кувейте госпитализировали главу государства — шейха Навафа аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает его канцелярия. Об этом рассказало информационное агентство KUNA. Министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сказал, что монарха госпитализировали утром 29 ноября. Он...
29 ноября 2023
США развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока
Почти 12 систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах Ближнего Востока планируют развернуть США в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal. «Пентагон направляет THAAD в Саудовскую Аравию, а зенитно-ракетные комплексы Patriot в Кувейт, Иорданию...
25 октября 2023
Турпоток из России в Европу вырос на треть
Количество туристических поездок из России в страны Европы с начала 2023 года выросло на 30%, заявил 16 октября на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «Примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счёт адаптации и наличия...
16 октября 2023
В МЭР назвали сроки отмены виз для пяти стран Ближнего Востока
Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий». «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это...
11 октября 2023
Песков об отмене виз с Анголой: мир больше, чем страны коллективного Запада
В мире, не ограничивающимся Западом, всё больше стран тяготеют к выстраиванию равноправных отношений на основе взаимоуважения и общих интересов. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Анголы об отмене виз для россиян. «Мы видим, что больше и...
4 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Российские спортсмены выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе
Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе. Об этом 8 июля заявил генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам. Выступая на генеральной ассамблее организации, он отметил, что всего для спортсменов из России и Белоруссии...
8 июля 2023