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Найден 4671 материал
Новости Черногории
Первые итоги скандальной переписи: Черногория возвращается к корням
Перепись населения в Черногории — особое мероприятие, которое каждый раз сопровождается большим количеством скандалов, манипуляций и публичных обвинений. Несмотря на попытки сторонников экс-президента Мило Джукановича помешать текущей переписи, результаты уже обнадеживают. Перепись населения...
25 января 2024
«Антиевропейское и пророссийское». В Черногории создали новое правительство
Парламент Черногории утвердил новый состав правительства страны: после многомесячных дебатов депутаты Скупщины всё же определились со своими предпочтениями, сообщает ТАСС, 46 голосов «за» при 19 против — и 44-е правительство небольшой, но стратегически важной балканской страны приходит к власти...
1 ноября 2023
Турпоток из России в Европу вырос на треть
Количество туристических поездок из России в страны Европы с начала 2023 года выросло на 30%, заявил 16 октября на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «Примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счёт адаптации и наличия...
16 октября 2023
«На 100% согласны с ЕС». Зачем Черногория убивает свой туристический рынок
Черногория уничтожила пятую часть ключевого для своей экономики сегмента — туристического. Это произошло из-за поддержки абсолютно всех санкций против России — крупнейшего источника турпотока в республику, введённых из-за спецоперации на Украине. Колоссальные убытки признал премьер-министр...
5 октября 2023
Раскрыты расходы ЕС в случае присоединения Украины
Вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся его членам. Украина в случае присоединения сможет получить €186 млрд за семь лет. Такие цифры содержатся в документе секретариата Совета ЕС, сообщила газета Financial Times (FT). Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза...
4 октября 2023
Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения Евросоюза
Европейский союз должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля, с которой он планирует выступить 28 августа в Словении. «Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока...
28 августа 2023
В Черногории началось голосование на парламентских выборах
В Черногории 11 июня началось голосование на досрочных парламентских выборах. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране были открыты избирательные участки, которые продолжат свою работу до 20:00 (21:00 мск). Согласно данным избиркома страны, правом голоса обладают 542 468 граждан...
11 июня 2023
Яков Милатович вступил в должность президента Черногории
Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович, представляющий движение «Европа сейчас», официально вступил в должность главы государства. Его привели к присяге 20 мая. «Я клянусь выполнять обязанности президента ответственно, с честью, добросовестно, справедливо и беспристрастно...
20 мая 2023
Милатович стал победителем на выборах президента Черногории
Победу экс-министра экономического развития Черногории Якова Милатовича на выборах президента утвердила главная избирательная комиссия (ГИК) республики. Об этом черногорский избирком 6 апреля сообщил на странице в Twitter. По данным ГИК, в выборах президента приняли 69,33% избирателей из числа 542...
6 апреля 2023
Непотопляемый Джуканович проиграл в Черногории. Что это значит для России
2 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Черногории. Молодой и амбициозный Яков Милатович смог одолеть Мило Джукановича, который, хоть и в разных должностях, был у власти три десятка лет, и стал новым главой государства. Казавшийся непотопляемым президент пал под ликование всей страны...
5 апреля 2023
Черногорский депутат: Черногория не передаст Киеву активы граждан РФ
Передача Украине замороженных на территории Черногории активов граждан России невозможна, так как она противоречит конституции страны, заявил 4 апреля председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич в интервью «Известиям». Кнежевич отметил, что сейчас в...
4 апреля 2023
В Черногории арестовали россиянина, объявленного в международный розыск
Гражданин России, объявленный в международный розыск, арестован полицией Черногории за насилие над несовершеннолетним. Об этом 3 апреля написал портал CDM. В ходе скоординированной оперативно-разыскной операции в Будве сотрудники Сектора по борьбе с преступностью Черногории совместно с...
3 апреля 2023
Действующий президент Черногории признал победу Милатовича на выборах
Глава Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего министра экономики страны Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента. Второй тур выборов президента Черногории состоялся 2 апреля. Список избирателей включал 542 154 человека. Участие в голосовании приняли 69,33% избирателей...
3 апреля 2023
В Черногории началось голосование на выборах президента
В Черногории началось голосование на выборах президента, утром 19 марта открылись избирательные участки. В выборах участвуют семь кандидатов, в том числе действующий президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. Второй кандидат — бывший министр экономического развития...
19 марта 2023
Израиль начал учения по получению при землетрясении помощи от других стран
Учения для отработки получения международной помощи при землетрясении проводятся в период с 12 по 15 марта национальным управлением по чрезвычайным ситуациям израильского минобороны вместе с аварийно-спасательными службами страны. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля...
12 марта 2023