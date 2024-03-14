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Новости Японии
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 14 марта сообщило национальное метеорологическое управления страны. Отмечается, что эпицентр находился в префектуре Фукусима. Также подземные толчки ощущались в Токио. Сейсмологи объявили угрозу цунами для...
14 марта 2024
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8
На северо-востоке Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 14 марта сообщило национальное метеорологическое управления страны. Отмечается, что эпицентр находился в префектуре Фукусима. Также подземные толчки ощущались в Токио. Сейсмологи объявили угрозу цунами для...
14 марта 2024
Ракета японской компании Space One взорвалась сразу после старта
Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad. Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП...
13 марта 2024
Ракета японской компании Space One взорвалась сразу после старта
Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad. Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП...
13 марта 2024
Экс-премьера Эстонии сняли с рейса из Хельсинки
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi. По данным журналистов, мужчина был нетрезв. В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса...
10 марта 2024
Первый запуск частной японской ракеты отложили
Первый запуск японской частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii, расположенного в префектуре Вакаяма, отложили. Об этом сообщили 9 марта в ходе прямой трансляции с места запуска ракеты. Запуск был запланирован на 11:01 (05:01 мск), однако ракета не полетела...
9 марта 2024
Умер японский иллюстратор и создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
В Японии скончался иллюстратор, автор одной из самых известных и продаваемых в мире манги Dragon Ball Акира Торияма. Ему было 68 лет. Об этом сообщил журнал Weekly Shonen Jump. «Ушёл из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha...
8 марта 2024
Японский McDonald’s выпустит линейку духов с ароматом картофеля фри
Японское подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s создало линейку духов с ароматом картофеля фри. Об этом компания сообщила на странице в социальной сети X (ранее Twitter). «Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы остаться победителем», —...
7 марта 2024
Наставница фигуристки Валиевой оценила её талант
Тренер российской сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила талант одной из своих успешных учениц фигуристки Камилы Валиевой. В интервью японскому телеканалу NHK она назвала его уникальным. «Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во...
4 марта 2024
Постпред Японии ответил на вопрос об отправке военных на Украину
Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки заявил, что не располагает информацией о каких-либо планах Токио по отправке своих военных на Украину. Соответствующий вопрос к дипломату прозвучал от одного из журналистов в ходе пресс-конференции. «Что касается конкретно этого вопроса, я...
1 марта 2024
Япония расширила экспортные ограничения для ряда компаний из РФ
Власти Японии в новом пакете антироссийских санкций расширили список организаций, способствующих укреплению промышленной базы РФ, против которых действуют экспортные ограничения. Об этом говорится в пресс-релизе МИД страны. В частности, в список внесены в том числе группа компаний «Калашников»...
1 марта 2024
Япония ввела санкции против 12 физлиц и 36 связанных с РФ организаций
Япония дополнила перечень санкций против России из-за ситуации на Украине. В официальном вестнике японского кабмина указано, что новые ограничения коснулись 12 физических лиц и 36 организаций. Предусматривающие заморозку активов персональные санкции ввели против уполномоченной по правам ребёнка в...
новость часа
1 марта 2024
Страны G7 собираются принудить Россию компенсировать Украине убытки
Страны «Группы семи» приняли решение о том, что Россия должна оплатить понесённые Киевом экономические потери из своих активов, которые заблокированы на Западе. «Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся...
25 февраля 2024
Власти Японии введут дополнительные санкционные списки в отношении России
Правительство Японии введёт дополнительные санкционные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 25 февраля сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду. Уточняется, что Кисида вслед за лидерами стран «Группы семи» анонсировал введение...
25 февраля 2024
В Японии вооружённый мужчина смертельно ранил посетителя магазина
Как минимум один человек погиб, ещё двое пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины на посетителей магазина в городе Саппоро на севере Японии. Об этом 25 февраля сообщило японское общественное телевидение. Инцидент произошел в одном из круглосуточных магазинов Seicomart рано утром...
25 февраля 2024